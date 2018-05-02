Четвертая годовщина Одесской Хатыни: нацисты глумятся, власти боятся, одесситы несут цветы

В четвертую годовщину Одесской Хатыни, когда украинские нацисты заживо сожгли десятки одесситов, не признавших переворота в Киеве, глава ОУН (запрещена в России) Михаил Коханивский призвал сделать 2 мая государственным праздником. Он написал, что гордится сожжением людей в Доме профсоюзов, поскольку это остановило Русскую весну. Глумятся в соцсетях над памятью погибших и другие нацисты, выискивая кощунственные названия для трагедии.

Депутат Верховной рады Вадим Новинский написал, что призыв Коханивского указывает на истинных виновников трагедии, которым покровительствует власть.

Тем временем в самой Одессе проходит стихийное памятное мероприятие. Одесситы усыпали цветами ограждение у Дома профсоюзов. Утром УПЦ провела панихиду по погибшим.

С утра полиция проверяла территорию Куликова поля на наличие взрывоопасных предметов или веществ, затем установили ограждение с рамками для металлоискателей. Периметр и всю территорию площади оцепили и патрулируют полицейские и военные нацгвардии. Всего задействовано 2,5 тыс. силовиков. На входе установлены таблички с запрещенной символикой, в которую включены портреты Ленина, Сталина, советские флаг и герб, красная звезда, пионерский галстук.

Помимо рядовых жителей, несущих цветы, у Дома профсоюзов были замечены и небольшие группы нацистов, устроивших словесные перепалки. Также однако одного одессита, несшего возложить цветы, нацисты избили.

Вечером в городе нацисты собираются провести свой "марш украинского порядка" для устрашения жителей.

Характерно, что украинский режим годовщину Одесской Хатыни дружно игнорирует. Никто из первых лиц страны не осмелился вспомнить о трагедии.

Напомним, никто так и не понес наказания за сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года. Никаких результатов следствия также не озвучено. Об этом упоминала и международная организация Human Rights Watch.