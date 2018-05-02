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28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
02.05.2018 16:20 Мск (18:20 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Четвертая годовщина Одесской Хатыни: нацисты глумятся, власти боятся, одесситы несут цветы
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одесса, пожар, дом профсоюзов, украина (2014) | Фото:kp.ua

В четвертую годовщину Одесской Хатыни, когда украинские нацисты заживо сожгли десятки одесситов, не признавших переворота в Киеве, глава ОУН (запрещена в России) Михаил Коханивский призвал сделать 2 мая государственным праздником. Он написал, что гордится сожжением людей в Доме профсоюзов, поскольку это остановило Русскую весну. Глумятся в соцсетях над памятью погибших и другие нацисты, выискивая кощунственные названия для трагедии.
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Депутат Верховной рады Вадим Новинский написал, что призыв Коханивского указывает на истинных виновников трагедии, которым покровительствует власть.

Тем временем в самой Одессе проходит стихийное памятное мероприятие. Одесситы усыпали цветами ограждение у Дома профсоюзов. Утром УПЦ провела панихиду по погибшим.

С утра полиция проверяла территорию Куликова поля на наличие взрывоопасных предметов или веществ, затем установили ограждение с рамками для металлоискателей. Периметр и всю территорию площади оцепили и патрулируют полицейские и военные нацгвардии. Всего задействовано 2,5 тыс. силовиков. На входе установлены таблички с запрещенной символикой, в которую включены портреты Ленина, Сталина, советские флаг и герб, красная звезда, пионерский галстук.

Помимо рядовых жителей, несущих цветы, у Дома профсоюзов были замечены и небольшие группы нацистов, устроивших словесные перепалки. Также однако одного одессита, несшего возложить цветы, нацисты избили.

Вечером в городе нацисты собираются провести свой "марш украинского порядка" для устрашения жителей.

Характерно, что украинский режим годовщину Одесской Хатыни дружно игнорирует. Никто из первых лиц страны не осмелился вспомнить о трагедии.

Напомним, никто так и не понес наказания за сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года. Никаких результатов следствия также не озвучено. Об этом упоминала и международная организация Human Rights Watch.

Другие новости по темам: Украина, Одесса, Хатынь, 2 мая
02.05.2018 16:20 Мск | Евгений Чернышёв
18:20 Екб


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Четвертая годовщина Одесской Хатыни: нацисты глумятся, власти боятся, одесситы несут цветы
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