Президент Армении призвал оппозицию к переговорам

Президент Республики Армении Армен Саркисян призвал оппозицию провести переговоры в течение недели, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вчера Национальное Собрание не смогло избрать премьер-министра страны. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют о его опасности для будущего страны. Внимание всех нас приковано к действиям вовлеченных политических сил. Призываю в течение предстоящей недели продолжить консультации в направлении поиска выхода из кризиса, что послужит нашим общим национальным интересам", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Армении.

Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян также призвал политические силы в республике провести переговоры. Об этом рассказал РБК пресс-секретарь политика.

"И.о. премьер-министра Карен Карапетян выступил с обращением ко всем политическим силам проявить волю, решительность и гибкость, сесть за один стол. Мы все осознаем, что необходимы цивилизованные и прикладные решения для преодоления политического кризиса, каким бы трудным это ни казалось", — сказал пресс-секретарь.

По словам Карапетяна, премьер может избираться только в парламенте, конституционным путем. "Другого решения нет ни теоретически, ни практически... Уверен, что наша страна совместными усилиями преодолеет это испытание", — заключил он.

Напомним, сегодня в Ереване протестующие перекрывают центральные улицы города.

Ранее лидер оппозиции Никол Пашинян, который не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения.