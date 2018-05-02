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28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
02.05.2018 15:01 Мск (17:01 Екб)
политика | В бывшем СССР
Президент Армении призвал оппозицию к переговорам
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Армен Саркисян, президент Армении (2018) | Фото:parliament.am

Президент Республики Армении Армен Саркисян призвал оппозицию провести переговоры в течение недели, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вчера Национальное Собрание не смогло избрать премьер-министра страны. Глубоко сожалею, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что все заявляют о его опасности для будущего страны. Внимание всех нас приковано к действиям вовлеченных политических сил. Призываю в течение предстоящей недели продолжить консультации в направлении поиска выхода из кризиса, что послужит нашим общим национальным интересам", - говорится в сообщении на официальном сайте президента Армении.

Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян также призвал политические силы в республике провести переговоры. Об этом рассказал РБК пресс-секретарь политика.

"И.о. премьер-министра Карен Карапетян выступил с обращением ко всем политическим силам проявить волю, решительность и гибкость, сесть за один стол. Мы все осознаем, что необходимы цивилизованные и прикладные решения для преодоления политического кризиса, каким бы трудным это ни казалось", — сказал пресс-секретарь.

По словам Карапетяна, премьер может избираться только в парламенте, конституционным путем. "Другого решения нет ни теоретически, ни практически... Уверен, что наша страна совместными усилиями преодолеет это испытание", — заключил он.

Напомним, сегодня в Ереване протестующие перекрывают центральные улицы города.

перекрытие дорог, Ереван(2018)|Фото: vk.com/antitopor

Ранее лидер оппозиции Никол Пашинян, который не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения.

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02.05.2018 15:01 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
17:01 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.05.2018 12:39 Мск
Оппозиция в Армении перекрывает дороги

Ранее 02.05.2018 10:15 Мск
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Президент Армении призвал оппозицию к переговорам
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