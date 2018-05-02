Макрон перепутал слова и назвал жену австралийского премьера вкусной

Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Сиднее назвал вкусной Люси Тернбулл, жену премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

"Я хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, поблагодарить вас и вашу вкусную жену", — цитирует Макрона "Федеральное агентство новостей".

Сообщается, что конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее. Отмечается, что, по всей видимости, Макрон неудачно использовал в своей речи на английском языке кальку с французского.

Французское слово délicieux используют для описания очень вкусной еды, но также его применяют для обозначения чего-то очень хорошего, приятного, что может быть переведено как "восхитительный". Скорее всего, поэтому в английской речи Макрон выбрал слово delicious ("вкусный"), у которого нет второго значения, сообщают "Известия".