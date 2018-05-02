Уральский скульптор хочет вернуть Екатеринбургу телебашню

Уральский скульптор Роман Кашин собирается построить 12-метровый памятник снесенной телебашне. Сегодня он приступил к созданию монумента, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я приступил к созданию памятника снесенной телебашне. После проведенного мной опроса выяснилось, что данный монумент скорее нужен нашим горожанам. Из 110 опрошенных человек 104 высказались "за". Пусть этот памятник будет напоминанием о телебашне и призывом к сохранению уничтожаемых архитектурных объектов. Также он может стать местом встреч, фотосессий. Приглашаю всех неравнодушных людей к участию в проекте. Приветствуется любое действие! Моральная поддержка, продвижение в социальных сетях. Материальная - вы можете недорого приобрести маленькую копию телебашни - тем самым сделаете вклад в создание памятника", - написал Роман Кашин на своей странице на "Фейсбуке".

Скульптор провел опрос: каким горожане хотели бы видеть памятник телебашни – такой, какой она была, или такой, какой "должна была быть". Большинство поддержали перспективный вариант.

Известно, что 12-метровый памятник снесенной телебашне будет оснащен мемориальной доской с информацией об истории строительства башни и ее сноса.

Местоположение памятника пока неизвестно: на это необходимо согласование с городскими властями.

"Памятник можно установить (после согласования) где-то в районе снесенной телебашни. А пока он будет на моей территории", - написал Роман Кашин в группе "Это наш город" на "Фейсбуке".

"Если вам угодно, можете приобрести маленькую башенку (25 см) за 1 тыс. руб. Это будет вкладом в строительство монумента", - ответил Роман Кашин на вопрос о сборе средств на строительство памятника.

При этом скульптор подчеркнул, что памятник он сделает на свои средства и своими силами.

Напомним, недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвали 24 марта, а 27 апреля было снесено ее основание.