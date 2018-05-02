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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Уральский скульптор хочет вернуть Екатеринбургу телебашню
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памятник телебашне (2018) | Фото: www.facebook.com, Роман Кашин

Уральский скульптор Роман Кашин собирается построить 12-метровый памятник снесенной телебашне. Сегодня он приступил к созданию монумента, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Я приступил к созданию памятника снесенной телебашне. После проведенного мной опроса выяснилось, что данный монумент скорее нужен нашим горожанам. Из 110 опрошенных человек 104 высказались "за". Пусть этот памятник будет напоминанием о телебашне и призывом к сохранению уничтожаемых архитектурных объектов. Также он может стать местом встреч, фотосессий. Приглашаю всех неравнодушных людей к участию в проекте. Приветствуется любое действие! Моральная поддержка, продвижение в социальных сетях. Материальная - вы можете недорого приобрести маленькую копию телебашни - тем самым сделаете вклад в создание памятника", - написал Роман Кашин на своей странице на "Фейсбуке".

Скульптор провел опрос: каким горожане хотели бы видеть памятник телебашни – такой, какой она была, или такой, какой "должна была быть". Большинство поддержали перспективный вариант.

памятник телебашне(2018)|Фото: www.facebook.com, Роман Кашин памятник телебашне(2018)|Фото: www.facebook.com, Роман Кашин

Известно, что 12-метровый памятник снесенной телебашне будет оснащен мемориальной доской с информацией об истории строительства башни и ее сноса.

Местоположение памятника пока неизвестно: на это необходимо согласование с городскими властями.

"Памятник можно установить (после согласования) где-то в районе снесенной телебашни. А пока он будет на моей территории", - написал Роман Кашин в группе "Это наш город" на "Фейсбуке".

памятник телебашне(2018)|Фото: www.facebook.com, Роман Кашин

"Если вам угодно, можете приобрести маленькую башенку (25 см) за 1 тыс. руб. Это будет вкладом в строительство монумента", - ответил Роман Кашин на вопрос о сборе средств на строительство памятника.

При этом скульптор подчеркнул, что памятник он сделает на свои средства и своими силами.

Напомним, недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвали 24 марта, а 27 апреля было снесено ее основание.

телебашня, Екатеринбург, екатеринбургская телевизионная башня(2017)|Фото: Накануне.RU

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02.05.2018 14:21 Мск | Екатеринбург | Евгений Иванов
16:21 Екб


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Уральский скульптор хочет вернуть Екатеринбургу телебашню
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