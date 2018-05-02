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В Тюмени появилась остановка с портретом Сталина
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Тюмень, Сталин (2018) | Фото: www.facebook.com/katya.zagumennaya

На одной из автобусных остановок Тюмени появился баннер со Сталиным. Ранее предложение разместить на остановочных комплексах портреты великих полководцев-победителей к 73-годовщине Победы выдвинули городские ветераны, передает корреспондент Накануне.RU.

Остановку со Сталиным запечатлела Екатерина Загуменная, она выложила фото на своей странице на "Фейсбуке".

Напомним, в середине апреля депутатам Тюменской городской думы представили концепцию праздничного оформления улиц города к 9 мая. Однако от внимания ускользнула важная инициатива "Тюменского городского совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов", которые предложили разместить на 25 остановках информацию о 25-и полководцах, внесших значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Тюмень, Сталин(2018)|Фото: www.facebook.com/katya.zagumennaya

При этом председатель Совета ветеранов Тюмени Герман Смирнов сообщил корреспонденту Накануне.RU, что это была совместная инициатива с администрацией города и сейчас он удивлен позицией отдельных чиновников и депутатов, которые открестились от идеи.

"Войну-то мы выиграли и доля заслуг Сталина, конечно, есть. Я готов эту точку и позицию отстаивать. За два-три месяца привести в движение огромную массу людей, техники и эвакуировать заводы… Мировая история вообще такого не знает. Через два-три месяца заводы с коллективами на новом месте под открытым небом, в том числе и у нас, в Тюмени, начали выпускать военную продукцию. Это воля, организованность, но она шла сверху донизу. Это же надо было такую систему выстроить", - заявил Смирнов.

Он подтвердил, что портрет Сталина на улицах Тюмени все же появится, при этом посетовал, что "не исключены какие-то негативные моменты".

"Ну что поделать, - вздыхает собеседник. - У нас и по Георгию Жукову точки зрения начали появляться… Разные товарищи пытаются его роль приуменьшить. Мы, в свою очередь, стараемся следовать фактам. Недаром народ назвал его Маршалом Победы".

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02.05.2018 13:29 Мск | Тюмень | Евгений Иванов
15:29 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 28.04.2018 12:55 Мск
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Ранее 18.04.2018 16:20 Мск
Улицы Тюмени к 9 мая украсят портретами Сталина








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В Тюмени появилась остановка с портретом Сталина
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