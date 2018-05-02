Жуков отказался участвовать в выборах главы Олимпийского комитета

Действующий глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не намерен участвовать в выборах президента организации, которые пройдут 29 мая.

"В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все "за" и "против", я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР", - говорится в заявлении Жукова, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Основным кандидатом на этот пост станет первый вице-президент организации Станислав Поздняков.

Напомним, что Александр Жуков - первый заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания с 2011 г.