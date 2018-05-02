Оппозиция в Армении перекрывает дороги

Протестующие в Ереване перекрывают центральные улицы города. Автомобильное движение практически прекращено, также нарушена работа метрополитена, передает Sputnik Армения.

Протестующие с утра приступили к тотальной блокировке улиц и госучрежденией. Перекрыты перекресток Себастия — Тычина, улица Орбели, перекресток Арцах — Ростомян, перекресток Тигран Мец — Нар-Дос, перекрестки Корюн — Терян, Корюн — Абовян, проспект Исакова, трасса Цицернакаберда, перекресток Орбели — Киевян, площадь Гарегина Нжде, трасса Ереван-Севан.

Парализована работа метро, перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Кроме того, перекрыто движение на железной дороге Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь "Южно-Кавказской железной дороги" Вардан Алоян.

Железная дорога из Еревана к грузинской границе закрыта на 14 переездах. Поезда Ереван — Гюмри остановились на полпути.

"Приносим извинения пассажирам за неудобства, не зависящие от нас", — добавил Алоян.

В свою очередь, министерство обороны страны призвало обеспечить бесперебойное движение военной техники для обеспечения безопасности страны, пишет РИА Новости.

Напомним, лидер оппозиции Никол Пашинян, который не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения.

Согласно армянскому законодательству, если премьер-министр не будет избран с первой попытки, повторные выборы проводятся через семь дней. В случае, если главу кабмина не удастся избрать второй раз, Национальное собрание должно быть распущено.