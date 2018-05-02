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Оппозиция в Армении перекрывает дороги

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Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
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Новости
02.05.2018 12:39 Мск (14:39 Екб)
политика | В бывшем СССР
Оппозиция в Армении перекрывает дороги
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перекрытие дорог, Ереван (2018) | Фото: vk.com/antitopor

Протестующие в Ереване перекрывают центральные улицы города. Автомобильное движение практически прекращено, также нарушена работа метрополитена, передает Sputnik Армения.
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Протестующие с утра приступили к тотальной блокировке улиц и госучрежденией. Перекрыты перекресток Себастия — Тычина, улица Орбели, перекресток Арцах — Ростомян, перекресток Тигран Мец — Нар-Дос, перекрестки Корюн — Терян, Корюн — Абовян, проспект Исакова, трасса Цицернакаберда, перекресток Орбели — Киевян, площадь Гарегина Нжде, трасса Ереван-Севан.

Парализована работа метро, перекрыта также автотрасса из Еревана в международный аэропорт "Звартноц".

Кроме того, перекрыто движение на железной дороге Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь "Южно-Кавказской железной дороги" Вардан Алоян.

перекрытие дорог, Ереван(2018)|Фото: vk.com/antitopor

перекрытие дорог, Ереван(2018)|Фото: vk.com/antitopor

Железная дорога из Еревана к грузинской границе закрыта на 14 переездах. Поезда Ереван — Гюмри остановились на полпути.

"Приносим извинения пассажирам за неудобства, не зависящие от нас", — добавил Алоян.

В свою очередь, министерство обороны страны призвало обеспечить бесперебойное движение военной техники для обеспечения безопасности страны, пишет РИА Новости.

перекрытие дорог, Ереван(2018)|Фото: ru.armeniasputnik.am

Напомним, лидер оппозиции Никол Пашинян, который не смог набрать необходимое количество голосов в Национальном собрании (парламенте) Армении на выборах премьер-министра, призвал сторонников с утра 2 мая провести тотальную акцию гражданского неповиновения.

Согласно армянскому законодательству, если премьер-министр не будет избран с первой попытки, повторные выборы проводятся через семь дней. В случае, если главу кабмина не удастся избрать второй раз, Национальное собрание должно быть распущено.

Другие новости по темам: армения, ереван, оппозиция, перекрытие дорог
02.05.2018 12:39 Мск | Армения | информационная служба Накануне.RU
14:39 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.05.2018 10:15 Мск
Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги Армении

Ранее 01.05.2018 20:49 Мск
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Ранее 01.05.2018 19:07 Мск
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Ранее 30.04.2018 11:08 Мск
Лидер армянской оппозиции Пашинян официально выдвинут на пост премьер-министра страны








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Оппозиция в Армении перекрывает дороги
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