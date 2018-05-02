У царской семьи Романовых появился аккаунт "Вконтакте", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Новый аккаунт портала "Царская-семья.рф" появился "Вконтакте" в день 100-летия со дня прибытия государя Николая II с членами семьи в Екатеринбург, на "Русскую Голгофу". Проект был подготовлен по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла и приурочен к 100-летию подвига святых Царственных страстотерпцев.

Содержанием ресурса станут дневниковые записи государя Николая II и государыни Александры Федоровны, которые они вели в дни заточения в Екатеринбурге, ставшем последним городом их земного пребывания.

"Одна из задач нового проекта Екатеринбургской епархии - наполнение общественного пространства достоверной, неискаженной информацией о Царской семье", - сказал на презентации портала 13 октября 2017 г. руководитель проекта викарий Екатеринбургской епархии епископ Среднеуральский Евгений.

Каждый день на канале публикуются дневниковые записи, которые царственная чета вела, находясь под арестом.

Из дневника государя Николая Александровича 1 мая 1918 г.: "По случаю 1 мая слышали музыку какого-то шествия. В садик сегодня выйти не позволили! Хотелось вымыться в отличной ванне, но водопровод не действовал, а воду в бочке не могли привезти. Это скучно, так как чувство чистоплотности у меня страдало. Погода стояла чудная, солнце светило ярко, было 15° в тени, дышал воздухом в открытую форточку".