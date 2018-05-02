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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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от издателя  |  комментариев: 1


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Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
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Филипп Киркоров, цвет настроения синий (2018) | Фото: www.youtube.com

Житель Тюмени Антон Тихонов предложил лишить Филиппа Киркорова звания "Народный артист Российской Федерации" за клип на песню "Цвет настроения синий". По мнению тюменца, видеоролик открыто пропагандирует "распущенное и развратное поведение", передает корреспондент Накануне.RU.
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"В данном видео открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика", - сказано в петиции на change.org.

Автор обращения напомнил, что звание "Народный артист России" присваивается за создание "высокохудожественных образов, которые внесли выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, также в формирование молодого поколения артистов".

"Демонстрировать в клипе сомнительные поведение и ценности не пристало человеку, носящему почетное звание "Народный артист РФ". Считаю, что народный артист должен, напротив, пропагандировать вечные ценности и являть собой пример для подражания подрастающему поколению, а не гнаться за трендами ради личной популярности. Подобным клипом певец дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Константин Райкин, Исаак Шварц, Алексей Герман. В связи с вышесказанным прошу лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова почетного звания "Народный артист Российской Федерации", - говорится в обращении тюменца.

Филипп Киркоров, цвет настроения синий(2018)|Фото: www.youtube.com

К моменту публикации петиция набрала чуть больше тысячи подписей.

"На этот клип противно смотреть, я в шоке! Вот посмотришь на такой клип и сразу появляется вопрос: где строгая цензура? Куда смотрит Минкультуры? Просто кошмар!", - написала в комментариях жительница Набережных Челнов Ольга.

"Я поддерживаю этого тюменца. Клип пропитан педофилией. 51 год мужику, бегает по городу, магазину и парковке с малолетками, бухает. Где же, кстати, Роскомнадзор со своей бдительностью? Почему не блокируют клип? Он же оскорбляет чувства здравомыслящих людей", - высказалась Роза в одном из пабликов Тюмени.

Ольга Бузова, цвет настроения синий(2018)|Фото: www.youtube.com

Напомним, на днях команда Ивана Урганта представила клип на песню "Цвет настроения синий". Кроме самого Киркорова в нем снялись Ольга Бузова, Николай Басков, Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант, Гнойный и Яна Рудковская.

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02.05.2018 10:35 Мск | Евгений Иванов
12:35 Екб


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Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"
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