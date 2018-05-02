Тюменец предложил лишить Киркорова звания "Народный артист РФ" за клип "Цвет настроения синий"

Житель Тюмени Антон Тихонов предложил лишить Филиппа Киркорова звания "Народный артист Российской Федерации" за клип на песню "Цвет настроения синий". По мнению тюменца, видеоролик открыто пропагандирует "распущенное и развратное поведение", передает корреспондент Накануне.RU.

"В данном видео открыто пропагандируется распущенное и развратное поведение, употребление алкоголя (в том числе малолетними и несовершеннолетними людьми), используется нецензурная лексика", - сказано в петиции на change.org.

Автор обращения напомнил, что звание "Народный артист России" присваивается за создание "высокохудожественных образов, которые внесли выдающийся вклад в развитие и сохранение отечественной художественной культуры, также в формирование молодого поколения артистов".

"Демонстрировать в клипе сомнительные поведение и ценности не пристало человеку, носящему почетное звание "Народный артист РФ". Считаю, что народный артист должен, напротив, пропагандировать вечные ценности и являть собой пример для подражания подрастающему поколению, а не гнаться за трендами ради личной популярности. Подобным клипом певец дискредитировал себя и утратил право находиться в списке народных артистов наряду, к примеру, с такими великими людьми, как Константин Райкин, Исаак Шварц, Алексей Герман. В связи с вышесказанным прошу лишить эстрадного певца Филиппа Киркорова почетного звания "Народный артист Российской Федерации", - говорится в обращении тюменца.

К моменту публикации петиция набрала чуть больше тысячи подписей.

"На этот клип противно смотреть, я в шоке! Вот посмотришь на такой клип и сразу появляется вопрос: где строгая цензура? Куда смотрит Минкультуры? Просто кошмар!", - написала в комментариях жительница Набережных Челнов Ольга.

"Я поддерживаю этого тюменца. Клип пропитан педофилией. 51 год мужику, бегает по городу, магазину и парковке с малолетками, бухает. Где же, кстати, Роскомнадзор со своей бдительностью? Почему не блокируют клип? Он же оскорбляет чувства здравомыслящих людей", - высказалась Роза в одном из пабликов Тюмени.

Напомним, на днях команда Ивана Урганта представила клип на песню "Цвет настроения синий". Кроме самого Киркорова в нем снялись Ольга Бузова, Николай Басков, Григорий Лепс, Тимати, Иван Ургант, Гнойный и Яна Рудковская.