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Киев назвал три сценария захвата Донбасса
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Петр Порошенко, карта, война (2016) | Фото: dialog.ua

Украина рассматривает три военных сценария захвата ДНР и ЛНР. Об этом заявил украинский замминистра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак на "Громадском радио".
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"Первый сценарий - это чисто военная операция. Несмотря на все внешние условия, отдается команда. В прошлом году руководитель Генерального штаба господин Муженко в одном из своих интервью сказал, что армия Украины готова в течение двух недель полностью "освободить" территорию Донбасса", - сказал Грымчак.

По его словам, это наименее вероятный сценарий из-за ожидаемой реакции России.

Два другие плана - "хорватские", по опыту захвата Сербской Краины и Восточной Славонии. Последний рассматривается как основной.

"Это введение миротворческой миссии, которой предшествует вывод российских войск... Также должно произойти разоружение, создание международной переходной администрации для передачи этих территорий под контроль Украины", - сказал Грымчак.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе Грымчак заявил, что Киев может установить контроль над ДНР и ЛНР уже в 2018 году. В марте украинский президент Петр Порошенко призвал ВСУ готовиться к "освобождению оккупированных территорий".

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02.05.2018 10:35 Мск | Евгений Чернышёв
12:35 Екб


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Киев назвал три сценария захвата Донбасса
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