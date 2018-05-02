Пашинян призвал своих сторонников блокировать все дороги Армении

Лидер оппозиции в Армении Никол Пашинян призвал госслужащих к всеобщей забастовке, а своих сторонников — к тотальной акции гражданского неповиновения, включающей перекрытие улиц и дорог. Такое заявление он сделал после того, как стало известно, что большинство депутатов Национального собрания не проголосовало за избрание его на должность премьер-министра.

"Завтра госслужащие должны объявить всеобщую забастовку. Завтра число неприсоединившихся к тотальным акциям гражданского неповиновения можно будет сосчитать на пальцах", — сказал лидер оппозиции.

"С 8.15 (7.15 мск) мы проводим тотальную акцию гражданского неповиновения, объявляем всеобщую забастовку, перекрываем все улицы, дороги, пути к аэропорту", — подчеркнул Никол Пашинян.

По его словам, требования протестующих остаются прежними — избрание премьером "кандидата от народа".

Сторонники Пашиняна выразили готовность митинговать в Ереване "до победы", пишет РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщало Накануне.RU, вчера парламент Армении не смог избрать нового премьер-министра. Единственный кандидат Никол Пашинян получил 45 голосов при необходимых 53.