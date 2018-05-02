В ДТП под Тагилом погибли 3 человека

Сегодня ночью на трассе Екатеринбург – Серов произошло ДТП со смертельным исходом: "Тойота Аккорд" съехала с проезжей части и опрокинулась. В результате водитель и два пассажира скончались на месте, сообщил Накануне.RU врио начальника ОГИБДД МО МВД России "Нижнетагильское" Денис Маркович.

ДТП случилось сегодня в 02.30 ночи на 167 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Водитель автомобиля "Тойота Аккорд", следуя со стороны поселка Горноуральский в сторону Серова, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП автомобиль получил значительные механические повреждения, водитель и два пассажира от полученных травм скончались на месте.

Установлено, что водителем автомобиля был житель поселка Горноуральский 1985 года рождения со стажем вождения 15 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством, не пристегнутым ремнем безопасности.

Пассажиры: женщина 1977 года рождения, жительница села Лая, и женщина 1995 года рождения, жительница поселка Горноуральский.

Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, по данному факту проводится проверка.

В Госавтоинспекции напомнили, что использование ремней безопасности позволяет значительно снизить тяжесть последствий, а зачастую избежать гибели.

