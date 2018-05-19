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18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
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Новости
19.05.2018 19:00 Мск (21:00 Екб)
общество | В России
Россияне ответили, сколько детей хотели бы иметь
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(2005) | Фото: ВЛАДИМИР НОВИКОВ www.itogi.ru

Фонд "Общественное мнение" провел опрос среди россиян, чтобы выявить, сколько детей они хотят иметь, говорится на сайте Фонда.
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Одного ребёнка хотели бы иметь 10% жителей страны. 48% хотят двоих детей - это самый частый ответ. 21% желают троих детей, 9% - четверых и больше. Не хотят иметь детей 5%, затруднились в ответом 7%. Согласно этим данным, россияне в среднем хотят иметь 2,1 ребенка, т.е. на уровне воспроизводства.

В сравнении с опросом 2014 года существенно увеличилось число желающих иметь хотя бы четверых детей - с 5% до 9%. Выросла и доля тех, кто хочет остаться бездетным, - с 3% до 5%.

Оптимальным возрастом рождения первого ребенка для женщины чаще всего называют 21−24 года (51%). Оптимальным возрастом рождения первого ребенка для мужчины большинство опрошенных называют 25−28 лет.

Главными причинами того, что мешает родить первого или ещё одного ребенка, жители России называют "отсутствие стабильного источника дохода", "большие затраты на содержание ребёнка", "отсутствие собственного жилья" и "недостаточный размер жилпощади".

Также 59% жителей России считают, что в последние два-три года наблюдают рост рождаемости в стране. 16% считают, что она остается неизменной, 11% - снижается, а 15% затруднились ответить.

Отметим, что рождаемость в России снижается с 2016 года, причем в 2017 году упала сразу на 11%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 18 апреля 2018 года в 54 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Погрешность опроса 3,6%.

Как писало Накануне.RU, рождаемость в России продолжает снижаться. В 2018 году даже миграция может уже не покрыть убыль населения.

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19.05.2018 19:00 Мск | Евгений Чернышёв
21:00 Екб


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Россияне ответили, сколько детей хотели бы иметь
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