Россияне ответили, сколько детей хотели бы иметь

Фонд "Общественное мнение" провел опрос среди россиян, чтобы выявить, сколько детей они хотят иметь, говорится на сайте Фонда.

Одного ребёнка хотели бы иметь 10% жителей страны. 48% хотят двоих детей - это самый частый ответ. 21% желают троих детей, 9% - четверых и больше. Не хотят иметь детей 5%, затруднились в ответом 7%. Согласно этим данным, россияне в среднем хотят иметь 2,1 ребенка, т.е. на уровне воспроизводства.

В сравнении с опросом 2014 года существенно увеличилось число желающих иметь хотя бы четверых детей - с 5% до 9%. Выросла и доля тех, кто хочет остаться бездетным, - с 3% до 5%.

Оптимальным возрастом рождения первого ребенка для женщины чаще всего называют 21−24 года (51%). Оптимальным возрастом рождения первого ребенка для мужчины большинство опрошенных называют 25−28 лет.

Главными причинами того, что мешает родить первого или ещё одного ребенка, жители России называют "отсутствие стабильного источника дохода", "большие затраты на содержание ребёнка", "отсутствие собственного жилья" и "недостаточный размер жилпощади".

Также 59% жителей России считают, что в последние два-три года наблюдают рост рождаемости в стране. 16% считают, что она остается неизменной, 11% - снижается, а 15% затруднились ответить.

Отметим, что рождаемость в России снижается с 2016 года, причем в 2017 году упала сразу на 11%.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 18 апреля 2018 года в 54 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Погрешность опроса 3,6%.

Как писало Накануне.RU, рождаемость в России продолжает снижаться. В 2018 году даже миграция может уже не покрыть убыль населения.