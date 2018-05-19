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18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 1
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Полиция предотвратила большое количество жертв при нападении на храм в Грозном
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Полиция, МВД (2018) | Фото: В.Н. Горелых

У напавших на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье. Об этом сообщили Накануне.RU в СКР.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как пояснили в СКР, по предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

Четверо боевиков уничтожены.

"Профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв", - добавили в пресс-службе.

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19.05.2018 17:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
19:53 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 19.05.2018 17:42 Мск
В Грозном - нападение на храм. Погибли полицейские и прихожанин








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Полиция предотвратила большое количество жертв при нападении на храм в Грозном
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