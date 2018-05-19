Полиция предотвратила большое количество жертв при нападении на храм в Грозном

У напавших на прихожан церкви Архангела Михаила в городе Грозном были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье. Об этом сообщили Накануне.RU в СКР.

Возбуждено уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как пояснили в СКР, по предварительным данным, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц. Его личность устанавливается.

Четверо боевиков уничтожены.

"Профессиональные действия сотрудников полиции, охранявших церковь, помогли предотвратить более тяжкие последствия нападения и избежать большего количества жертв", - добавили в пресс-службе.