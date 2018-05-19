В Грозном - нападение на храм. Погибли полицейские и прихожанин

На Северном Кавказе - новое нападение на православный храм.

Четверо боевиков пытались захватить прихожан Церкви архангела Михаила. Все четверо уничтожены.

При ликвидации боевиков погибли двое полицейских, также погиб прихожанин, пишет Mash.

Преступникам так и не удалось ворваться в храм. Всем им на вид - от 17 до 22 лет. При себе у них нашли не только бомбы и коктейли Молотова, но и ножи.

Глава республики Рамзан Кадыров заявил, что боевики получили приказ о нападении "в одной из западных стран".

Напомним, 18 февраля в дагестанском городе Кизляре было совершено нападение на прихожан православной церкви.