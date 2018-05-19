Новый британский генконсул в Екатеринбурге собрал гостей в честь свадьбы принца. С людьми "не из списка" общаться не стал

Британское генконсульство в Екатеринбурге сегодня отмечает свадьбу принца Гарри. По этому случаю были приглашены гости из числа уральских политиков и общественников.

На входе лично "дежурил" новый генконсул Дерек Лавери, однако с людьми "не из списка" общаться он был не готов.

"Мастер-класс по искусству дипломатии от консула Лавери. С горожанами не из списка общаться не готов", - написал в "Фейсбуке" уральский общественник Илья Белоус, который в это время оказался у диппредставительства.

Судя по выложенному им видео, Лавери ответил Белоусу приветствием, однако от дальнейшего общения действительно отказался.

Лавери - уроженец Шотландии

Среди пришедших на прием была замечена директор екатеринбургского "Мемориала" Анна Пастухова.

Напомним, принц Гарри сегодня женился на актрисе Меган Маркл.