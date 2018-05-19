Третьяк предложил Знарку вернуться в сборную

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Олегу Знарку предложили вернуться в сборную - в качестве консультанта.

Ранее стало известно, что Знарок будет консультантом в сборной на Чемпионате мира в Дании до истечения срока его контракта с федерацией 31 мая.

"На сегодня мы предлагаем ему быть консультантом тренерского штаба на дальнейший срок. Мы с ним хотим работать, не против этого", - сказал Третьяк ТАСС.

Олег Знарок - главный тренер сборной России по хоккею с 26 марта 2014 г., главный тренер клуба СКА с 1 июня 2016 г. Под его руководством сборная стала чемпионом мира в 2014 г., олимпийским чемпионом в 2018 г. 12 апреля 2018 г. он покинул пост главного тренера сборной, на его место был назначен Илья Воробьев. На Чемпионате мира в мае 2018 г. сборная дошла лишь до четвертьфинала, в котором уступила Канаде.