На Меркель подали в суд из-за мигрантов

Правительство Ангелы Меркель нарушило право участия бундестага при разработке миграционной политики, об этом заявляют депутаты, которые просят суд проверить решение о пропуске беженцев в ФРГ через границу с Австрией.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Zeit, "Альтернатива для Германии" подает иск в Конституционный суд, намереваясь оспорить миграционную политику Меркель.

Напомним, что в Германии сооружают Мюнхенскую стену - от беженцев. Для отделения жилого квартала от строящегося приюта, рассчитанного на прием 160 беженцев, в районе Нойперлах в Мюнхене было решено построить четырехметровую звукоизоляционную стену.