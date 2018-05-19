Долги по зарплате в России выросли до 3 млрд рублей

19.05.2018 12:18 Мск | информационная служба Накануне.RU

14:18 Екб





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Долги по зарплате в России выросли до 3 млрд рублей