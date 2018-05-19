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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер" Котюков, Васильева осталась куратором над школами, новый руководитель МЧС Зиничев – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева – теперь главный по сельскому хозяйству. Но самое важное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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Аналитика
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
19.05.2018 12:18 Мск (14:18 Екб)
общество | В России
Долги по зарплате в России выросли до 3 млрд рублей
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Долги по зарплате в России выросли до 3 млрд руб. Такие данные приводит Росстат.
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В апреле суммарная задолженность выросла на 4,9%, или 141 млн руб., достигнув отметки 3 млрд руб. Темпы наращивания задолженности увеличиваются, так, в марте повышение составило 2,3%.

Напомним, в феврале 2018 г. чиновники отчитались о том, что падение доходов россиян оставлено.

Другие новости по темам: заработная плата, долг по зарплате, росстат
19.05.2018 12:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:18 Екб


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Долги по зарплате в России выросли до 3 млрд рублей
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