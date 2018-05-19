Порошенко объявил о скором создании "крымской автономии", которой он при необходимости будет править лично

Украинский президент Петр Порошенко анонсировал скорое внесение изменений в конституцию Украины "о создании в Крыму национальной автономии крымских татар в составе суверенной Украины" с особым режимом управления под своим контролем. Об этом он заявил во время выступления на вечере-реквиеме ко дню памяти "жертв геноцида крымско-татарского народа".

По его словам, эти изменения должны закрепить неотъемлемое право крымских татар на "самоопределение в составе Украины". Это право будет признано источником особого статуса виртуальной "крымской автономии", а ее граждане "будут избирать представительский орган "крымской автономии", которую рабочая группа предлагает назвать Крымской радой", что будет прописано отдельным законом Украины.

При этом Порошенко пригрозил править этим эфемерным образованием лично.

"В случае возникновения в Крыму ситуации, представляющей реальную угрозу государственному суверенитету или территориальной целостности Украины, члены рабочей группы предлагают предоставить президенту Украины право вводить в Крыму особый режим управления путем назначения специального государственного чиновника с одновременным прекращением полномочий органов власти Крымской автономии", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, о создании на бумаге "крымско-татарской автономии" Порошенко говорит с 2014 года. В 2017 году этот процесс начался с создания рабочей группы по наработке предложений изменений и дополнений в конституцию Украины относительно "автономной республики Крым".

Характерно, что в феврале 2017 года опрос крымских татар показал: 82% из них хотели бы остаться в Крыму, 10% - поменять населенный пункт в пределах Крыма, а 2% готовы переехать в другой регион России. Уехать на Украину не захотел никто.