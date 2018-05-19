Вексельберг вывел из-под санкций активы "Реновы", обменявшись долями с партнерами

Олигарх Виктор Вексельберг вывел из-под санкционных рисков швейцарские активы группы "Ренова". Для этого он обменялся активами с младшими партнерами.

С предложением выступили представители миноритарных акционеров "Реновы" Евгения Ольховика и Владимира Кремера, в результате эффективная доля Кремера и Ольховика в Liwet выросла до 38,91%, что соответствует косвенной доле в Oerlikon и Schmolz + Bickenbach в 16,26% и 10,07% соответственно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Liwet.

Доля "Реновы", подпавшей под санкции вместе со своим основателем, в Liwet опустилась ниже контроля и теперь составляет 44,46%.

Напомним, ранее Вексельберг рассказал о последствиях американских санкций, при этом российские власти уже оказали поддержку компаниям олигарха, отказавшись при этом назвать сумму.