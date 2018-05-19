На борту потерпевшего крушение на Кубе Boeing-737 было 110 человек. Все подробности

На борту Boeing-737, потерпевшего в пятницу, 18 мая, крушение на Кубе, находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Большинство из них были гражданами Острова Свободы.

Иностранцев на борту было пятеро (среди пассажиров). Также гражданами другого государства являлись все члены экипажа.

Об этом сообщает авиакомпания Global Air Mexico, которой принадлежал лайнер. Крушение произошло у аэропорта Гаваны. Самолет направлялся из кубинской столицы в местный город Ольгин.

При этом сообщается как минимум о трех выживших. По данным кубинских СМИ, из аэропорта Гаваны ехали машины "скорой помощи" с жертвами аварии.

Cubadebate пишет, что Рауль Кастро, который в настоящее время восстанавливается после операции, "в курсе ситуации и дал соответствующие указания". С заявлениями выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель, который сказал, что "произошел прискорбный авиаинцидент".

Государственный совет Кубы назначил официальный траур в течение следующих после крушения двух дней.

Портал Cibercuba опубликовал видеозапись происшествия.