В крушении Boeing-737 на Кубе погибли 110 человек. Все подробности, ВИДЕО

На борту Boeing-737, потерпевшего в пятницу, 18 мая, крушение на Кубе, находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Большинство из них были гражданами Острова Свободы.

Иностранцев на борту было пятеро (среди пассажиров). Также гражданами другого государства являлись все члены экипажа.

Лайнер принадлежал авиакомпании Global Air Mexico. Крушение произошло у аэропорта Гаваны, пишет РБК. Самолет направлялся из кубинской столицы в местный город Ольгин.

По данным Mash, в авиакатастрофе погибли 110 человек. Российских граждан на борту не было. При этом ранее сообщалось как минимум о трех выживших. По данным кубинских СМИ, из аэропорта Гаваны ехали машины "скорой помощи" с жертвами аварии. По всей видимости, их жизни спасти не удалось.

Cubadebate пишет, что Рауль Кастро, который в настоящее время восстанавливается после операции, "в курсе ситуации и дал соответствующие указания". С заявлениями выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель, который сказал, что "произошел прискорбный авиаинцидент".

Государственный совет Кубы назначил официальный траур в течение следующих после крушения двух дней.

Портал Cibercuba опубликовал видеозапись происшествия.