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"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы в регионах не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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19.05.2018 07:23 Мск (09:23 Екб)
происшествия | За рубежом
В крушении Boeing-737 на Кубе погибли 110 человек. Все подробности, ВИДЕО
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Гавана, Куба, крушение, Боинг-737, Boeing-737 (2018) | Фото: Jorge Luis S&#225;nchez/ Cubadebate

На борту Boeing-737, потерпевшего в пятницу, 18 мая, крушение на Кубе, находились 104 пассажира и шесть членов экипажа. Большинство из них были гражданами Острова Свободы.

Иностранцев на борту было пятеро (среди пассажиров). Также гражданами другого государства являлись все члены экипажа.

Гавана, Куба, крушение, Боинг-737, Boeing-737(2018)|Фото: Jorge Luis Sánchez/ Cubadebate

Гавана, Куба, крушение, Боинг-737, Boeing-737(2018)|Фото: @AVIF/ Twitter.

Лайнер принадлежал авиакомпании Global Air Mexico. Крушение произошло у аэропорта Гаваны, пишет РБК. Самолет направлялся из кубинской столицы в местный город Ольгин.

Гавана, Куба, крушение, Боинг-737, Boeing-737(2018)|Фото: Roberto Garaicoa/ Cubadebate

По данным Mash, в авиакатастрофе погибли 110 человек. Российских граждан на борту не было. При этом ранее сообщалось как минимум о трех выживших. По данным кубинских СМИ, из аэропорта Гаваны ехали машины "скорой помощи" с жертвами аварии. По всей видимости, их жизни спасти не удалось.

Cubadebate пишет, что Рауль Кастро, который в настоящее время восстанавливается после операции, "в курсе ситуации и дал соответствующие указания". С заявлениями выступил президент Кубы Мигель Диас-Канель, который сказал, что "произошел прискорбный авиаинцидент".

Государственный совет Кубы назначил официальный траур в течение следующих после крушения двух дней.

Портал Cibercuba опубликовал видеозапись происшествия.

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19.05.2018 07:23 Мск | информационная служба Накануне.RU
09:23 Екб


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В крушении Boeing-737 на Кубе погибли 110 человек. Все подробности, ВИДЕО
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