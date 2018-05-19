"Жители округа уверенно смотрят в будущее": Югра превысила среднероссийские показатели социально-экономического развития

Показатели социально-экономического развития Югры превысили среднероссийские. Такая информация прозвучала на заседании правительства автономного округа, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Глава региона сообщила о положительной динамике по налогам на доходы физических лиц. "Среди факторов, которые обеспечивают плюсовую динамику, – рост средней заработной платы практически по всем отраслям, создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы в нашем регионе", - подчеркнула Наталья Комарова.

В прошлом году почти 70% расходов окружного бюджета занимали социальные расходы, а 18,7% - было направлено на развитие отраслей экономического блока.

Губернатор напомнила, что Югра занимает первое место по добыче нефти в России, второе по объему промышленного производства и по направлению налогов в консолидированную бюджетную систему государства, третье место по объему инвестиций в основной капитал.

Уровень зарегистрированной безработицы в Югре остается одним из самых низких в стране – 0,49% по итогам 2017 г. Кроме того, в автономном округе удалось сохранить положительную динамику развития малого предпринимательства. В этом секторе за прошедший год создано 2,6 тыс. новых рабочих мест и 505 малых предприятий.

"Каждый десятый рубль налоговых поступлений консолидированного бюджета нашего региона приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства, а их вклад в налоговый потенциал округа увеличился по сравнению с 2016 г. на 756 млн руб. Благодаря проведению активной, интенсивной политики, мерам по упрощению административных процедур ведения бизнеса, проектному управлению, бережливому производству на 15,2 тыс. единиц за год увеличилось количество высокопроизводительных рабочих мест", - отметила губернатор Югры.

Отметим, что Югра занимает второе место среди субъектов РФ по доли численности открывших собственное дело в общей численности безработных (2,28%). Принятые окружным правительством меры по улучшению инвестиционного климата и регуляторной среды для бизнеса увеличили доступность кредитных ресурсов для предпринимателей и сократили среднее время получения разрешений на строительство и регистрации прав собственности.

Стремительный рост экономики Югры не раз отмечали и на федеральном уровне. Не так давно заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных назвал показатель Югры по инвестициям в основной капитал одним из лучших по стране, а осенью прошлого года федеральные эксперты оценили внедрение целевых моделей упрощения ведения бизнеса в Югре более чем на четыре балла из пяти.

По словам директора окружного департамента экономического развития – заместителя губернатора Павла Сидорова, объем инвестиций в основной капитал в прошлом году составил 942 млрд руб., что на 13,8% больше уровня 2016 г.

"Показатели уровня жизни населения в номинальном выражении остаются одними из самых высоких на территории государства. Среднемесячная заработная плата составила 66 тыс. 376 руб. Это в 1,7 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации. Таким образом, можно сделать вывод, что Югра находится на траектории устойчивого развития, качество жизни населения растет и граждане уверенно смотрят в будущее. Такой вывод основан на положительной демографической динамике: коэффициент рождаемости в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране, коэффициент смертности в два раза ниже среднероссийского, численность населения увеличилась до 1 млн 655 тыс. человек, продолжительность жизни выросла до 73,9 года, что на 1,2 года выше, чем в среднем по России", – рассказал Павел Сидоров.

Стоит отметить, что Югра - один из немногих регионов России, население которого растет с 1994 г. Округ входит в число субъектов-лидеров с наилучшими показателями по коэффициенту рождаемости – девятое место по России. Количество многодетных семей ежегодно увеличивается на 10%, в настоящее время их в Югре более 25 тыс.

Общественный совет по реализации стратегии социально-экономического развития – 2030 положительно оценил исполнение плана.

"Можно сделать вывод, что к заданной стратегической цели Югра движется с установленной скоростью", – резюмировал Павел Сидоров.