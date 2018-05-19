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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер", Васильева осталась куратором над школами, новый глава МЧС – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева - главный по сельскому хозяйству. Но главное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
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"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы в регионах не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
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В Госдуме оценили повышение Якушева и Кобылкина
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Дмитрий Кобылкин, Владимир Якушев (2014) | Фото: правительство ЯНАО

Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали назначение двух губернаторов Уральского федерального округа на правительственные должности, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня премьер Дмитрий Медведев назначил главу Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Кобылкина министром природных ресурсов и экологии, губернатор Тюменской Владимир Якушев области возглавит Министерство строительства и ЖКХ.

Лидер партии "Справедливая Россия", депутат ГД Сергей Миронов подержал решение сделать уральских губернаторов членами Правительства.

"Дмитрий Кобылкин на посту губернатора ЯНАО принимал немало позитивных, социально ориентированных решений. Не сомневаюсь, что и на должности главы Минприроды он будет работать так же эффективно, ориентируясь, прежде всего, на интересы людей. Еще один сильный экс-губернатор, Владимир Якушев, предлагается на пост главы Минстроя, это решение мы также приветствуем", - сказал Сергей Миронов.

Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин(2017)|Фото: правительство.янао.рф

Депутат Госдумы от Тюменской области Иван Квитка отметил, что за годы работы губернатором Тюменской области Владимир Якушев приобрел большой управленческий опыт и заслужил высокую степень доверия у населения.

"Уверен, профессионализм Владимира Якушева позволит ему быть максимально полезным на посту министра строительства и ЖКХ РФ", - сказал Квитка.

Он подчеркнул, что Правительству страны предстоит реализовывать указ президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", где чётко обозначены вопросы строительства.

"Опыт в этой сфере у Владимира Якушева очень большой. Регион является лидером среди субъектов РФ по многим направлениям, в том числе и в строительной отрасли. Объем строительных работ в области - более 188 миллиарда рублей, в расчете на душу населения он в 2,5 раза превысил среднероссийский уровень. Всего в рамках реализации жилищных программ за прошлый год улучшили условия проживания 2014 семей области. Системно ведется расселение жилищного фонда, признанного аварийным. Во многих районах программа успешно завершена", - добавил депутат.

Квитка особо отметил достижения Тюменской области в развитии коммунального хозяйства и создании комфортной городской среды.

Владимир Якушев, Михаил Шмаков, Дмитрий Кобылкин(2017)|Фото: Накануне.RU

Вице-спикер ГД, сопредседатель центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева заявила о намерении активно работать с новым главой Министерства природных ресурсов и экологии Дмитрием Кобылкиным.

"Народный фронт продолжит конструктивное взаимодействие с новым правительством и особенно по тем вопросам, которые находятся в нашей повестке. Безусловно, это "майский" указ главы государства, часть которого посвящена экологическим темам. Все проблемы на слуху: реформа отрасли обращения с отходами, борьба с нелегальными свалками и другие вопросы экологии, требующие скорых решений. Наши активисты не первый год активно работают по этим направлениям. Мы хорошо знаем, какая ситуация сложилась на местах, где важно приложить дополнительные усилия для решения проблем", - сказала Тимофеева. Она добавила, что интернет-портал ОНФ "Интерактивная карта свалок" будет интегрирована в единый государственный мониторинговый ресурс по экологической проблематике Минприроды РФ.

"Еще одна ключевая тема в нашей работе - жилищно-коммунальное хозяйство. Представители ОНФ регулярно проводят общественные мониторинги в этой сфере, общаются с простыми людьми, выдвигают свои предложения, которые касаются в том числе и законотворчества. Профильное ведомство получило нового руководителя, которым стал Владимир Якушев, и мы будем продолжать взаимодействовать по этим вопросам с министром. Главное – добиться реального результата, чтобы наши граждане заметили улучшение в своей жизни, а не узнали об этом только из отчетов местных чиновников", - сказала Тимофеева.

Как сообщало Накануне.RU, в должности исполняющих обязанности губернаторов в регионах работают Сергей Сарычев (Тюменская область) и Ирина Соколова (ЯНАО).

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18.05.2018 22:24 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
00:24 Екб


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В Госдуме оценили повышение Якушева и Кобылкина
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