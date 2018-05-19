Даже если вам немного за 30: внук Елизаветы II принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл

В Виндзоре (пригород Лондона) состоялась свадьба года: принц Гарри (33) женился на актрисе Меган Маркл (36). Церемония состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

К алтарю невесту вёл отец жениха – принц Чарльз Уэльский, наследник британского престола. Присутствовала и 92-летняя королева Елизавета II.

Всего на свадьбу пригласили 2640 человек, но большинство из них стояло у входа в замок и вдоль улиц, по которым молодожены проехали в карете, прежде чем прибыть на торжественный прием.

О романе британского принца и американской актрисы стало известно в конце 2016 года. Но пара так тщательно скрывала свои отношения, что первые совместные фотографии Меган и Гарри появились только спустя полгода. Еще столько же потребовалось принцу, чтобы решиться на предложение руки и сердца, которое он сделал, по признанию Маркл, вечером, во время приготовления на ужин его любимого блюда – жареной курицы.

Помолвка Гарри и Меган состоялась осенью прошлого года

Меган – звезда сериала об адвокатской жизни "Форс-мажоры". Она уже была замужем. С мужем Тревором Энгельсоном она рассталась через два года после свадьбы в 2011 г. До Гарри она встречалась с шеф-поваром и ресторатором Кори Вителло. Кстати, бывший муж решил заработать на Маркл – сейчас снимается сериал об истории любви Меган и Гарри, и автором выступил именно Энгельсон. Родители у Меган самые обычные: мать - медсестра, отец - мастер по художественному свету. Долгое время работал в Голливуде, но потом решил вести затворническую жизнь (перед этим чуть не обанкротился). У Меган есть сводные сестра и брат, с которыми она не поддерживает отношений.

Ради брака с принцем Маркл отказалась от кинокарьеры и ушла из сериала. Также она закрыла свой блог о стиле и еде, удалила аккаунты в соцсетях (только в Instagram у нее было более 1 млн подписчиков). Меган приняла англиканство и поменяла стиль в одежде. А вот Гарри почти не пришлось себя стеснять в образе жизни: в отличие от предка – короля Эдуарда VIII – принцу не пришлось выбирать между короной и браком с разведенной женщиной, поскольку престол Гарри не светит. Теперь он, сын наследника престола, является только шестым в линии наследования – благодаря старшему брату и троим его детям, рожденным в браке с Кейт Миддлтон. Другими словами, никто не питает иллюзий: Гарри никогда не станет королем Великобритании, поэтому может себе позволить что угодно.

Теперь оба брата-принца будут появляться на людях с женами

Гарри действительно довольно долго позволял себе что угодно. Не являясь наследником престола, он служил в британском контингенте в Афганистане и участвовал в боевых операциях, много путешествовал и занимался благотворительностью. При этом постоянно вляпывался в скандалы, вроде обнаженной фотосессии в Лас-Вегасе. У Гарри было множество романов, в том числе с аристократками. Многие думали, что принц женится на Крессиде Бонас, в момент их романа мужчина уже начал задумываться о семейной жизни и детях, но своевольная Крессида не захотела променять светскую жизнь и карьеру на жесткие рамки придворного этикета.

Пока неизвестно, будет ли брак Гарри и Меган способствовать усилению популярности монархии в Великобритании. Последние опросы показывают, что подданные Елизаветы II хоть и любят королеву, но вот к ее семье, в особенности к потомкам, относятся скептически. Многие не хотят видеть на престоле 69-летнего принца Чарльза (а женой короля – Камиллу Паркер-Боулз, ставшую женой Чарльза после смерти принцессы Дианы). Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон гораздо популярнее, но королева не изменит порядок престолонаследия, а Чарльз не откажется от трона. В таких условиях многие британцы задумываются в целом о необходимости монархии. Раз страна устроила брексит, почему бы ей не устроить и смену строя с монархии на республику?