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18.05.2018
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Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
от издателя  |  комментариев: 4


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
19.05.2018 15:02 Мск (17:02 Екб)
общество | За рубежом
Даже если вам немного за 30: внук Елизаветы II принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл
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принц Гарри Меган Маркл (2017) | Фото:Alexi Lubomirski

В Виндзоре (пригород Лондона) состоялась свадьба года: принц Гарри (33) женился на актрисе Меган Маркл (36). Церемония состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

К алтарю невесту вёл отец жениха – принц Чарльз Уэльский, наследник британского престола. Присутствовала и 92-летняя королева Елизавета II.

свадьба, принц Гарри, Меган Маркл(2018)|Фото: одноклассники

свадьба, принц Гарри, Меган Маркл(2018)|Фото: одноклассники

Всего на свадьбу пригласили 2640 человек, но большинство из них стояло у входа в замок и вдоль улиц, по которым молодожены проехали в карете, прежде чем прибыть на торжественный прием.

свадьба, принц Гарри, Меган Маркл(2018)|Фото: одноклассники

свадьба, принц Гарри, Меган Маркл, хор(2018)|Фото: одноклассники

свадьба, принц Гарри, Меган Маркл, хор(2018)|Фото: одноклассники

О романе британского принца и американской актрисы стало известно в конце 2016 года. Но пара так тщательно скрывала свои отношения, что первые совместные фотографии Меган и Гарри появились только спустя полгода. Еще столько же потребовалось принцу, чтобы решиться на предложение руки и сердца, которое он сделал, по признанию Маркл, вечером, во время приготовления на ужин его любимого блюда – жареной курицы.

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Помолвка Гарри и Меган состоялась осенью прошлого года

Меган – звезда сериала об адвокатской жизни "Форс-мажоры". Она уже была замужем. С мужем Тревором Энгельсоном она рассталась через два года после свадьбы в 2011 г. До Гарри она встречалась с шеф-поваром и ресторатором Кори Вителло. Кстати, бывший муж решил заработать на Маркл – сейчас снимается сериал об истории любви Меган и Гарри, и автором выступил именно Энгельсон. Родители у Меган самые обычные: мать - медсестра, отец - мастер по художественному свету. Долгое время работал в Голливуде, но потом решил вести затворническую жизнь (перед этим чуть не обанкротился). У Меган есть сводные сестра и брат, с которыми она не поддерживает отношений.

Ради брака с принцем Маркл отказалась от кинокарьеры и ушла из сериала. Также она закрыла свой блог о стиле и еде, удалила аккаунты в соцсетях (только в Instagram у нее было более 1 млн подписчиков). Меган приняла англиканство и поменяла стиль в одежде. А вот Гарри почти не пришлось себя стеснять в образе жизни: в отличие от предка – короля Эдуарда VIII – принцу не пришлось выбирать между короной и браком с разведенной женщиной, поскольку престол Гарри не светит. Теперь он, сын наследника престола, является только шестым в линии наследования – благодаря старшему брату и троим его детям, рожденным в браке с Кейт Миддлтон. Другими словами, никто не питает иллюзий: Гарри никогда не станет королем Великобритании, поэтому может себе позволить что угодно.

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Теперь оба брата-принца будут появляться на людях с женами

Гарри действительно довольно долго позволял себе что угодно. Не являясь наследником престола, он служил в британском контингенте в Афганистане и участвовал в боевых операциях, много путешествовал и занимался благотворительностью. При этом постоянно вляпывался в скандалы, вроде обнаженной фотосессии в Лас-Вегасе. У Гарри было множество романов, в том числе с аристократками. Многие думали, что принц женится на Крессиде Бонас, в момент их романа мужчина уже начал задумываться о семейной жизни и детях, но своевольная Крессида не захотела променять светскую жизнь и карьеру на жесткие рамки придворного этикета.

Пока неизвестно, будет ли брак Гарри и Меган способствовать усилению популярности монархии в Великобритании. Последние опросы показывают, что подданные Елизаветы II хоть и любят королеву, но вот к ее семье, в особенности к потомкам, относятся скептически. Многие не хотят видеть на престоле 69-летнего принца Чарльза (а женой короля – Камиллу Паркер-Боулз, ставшую женой Чарльза после смерти принцессы Дианы). Принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон гораздо популярнее, но королева не изменит порядок престолонаследия, а Чарльз не откажется от трона. В таких условиях многие британцы задумываются в целом о необходимости монархии. Раз страна устроила брексит, почему бы ей не устроить и смену строя с монархии на республику?

Другие новости по темам: свадьба принца гарри и меган маркл, елизавета II, принц чарльз, британская монархия
19.05.2018 15:02 Мск | Лондон | информационная служба Накануне.RU
17:02 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 27.11.2017 14:10 Мск
Принц Гарри официально объявил о помолвке с Меган Маркл








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Даже если вам немного за 30: внук Елизаветы II принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл
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