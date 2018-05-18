Владимир Якушев вошёл в состав правления Союза биатлонистов России

Новоназначенный министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев стал членом правления Союза биатлонистов России (СБР).

Как сообщает портал "Чемпионат.com", новый состав правления был выбран в ходе отчётно-выборной конференции СБР, который проходил в тюменском комплексе "Жемчужина Сибири".

Среди новых членов также присутствуют вице-президент Международного союза биатлонистов Виктор Майгуров, а также известные представители данного вида спорта Сергей Тарасов, Сергей Чепиков и Иван Черезов.

Кроме того, выбран новый президент СБР — Владимир Драчёв.