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Медведев представил Путину новый состав правительства

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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер", Васильева осталась куратором над школами, новый глава МЧС – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева - главный по сельскому хозяйству. Но главное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Тюменскую матрешку" обезглавили Двое из трех губернаторов "большой Тюменской области" покидают свои посты. Обоих чиновников за годы работы в регионах не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа – Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле – хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 20:30 Мск (22:30 Екб)
политика | В России | За рубежом
Путин: Россия будет бороться за "Северный поток"
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Владимир Путин, обращение к гражданам (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров в Сочи уделили внимание проекту "Северный поток — 2" (Nord Stream — 2).
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Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что президент США Дональд Трамп пытался убедить немецкую коллегу отказаться от поддержки Nord Stream — 2 в обмен на начало переговоров с Евросоюзом по поводу нового торгового соглашения.

"Проект открыт, открытый для участия в нём других партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют, — передаёт RT слова Путина, сказанные во время сочинских переговоров. — Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться".

Российский лидер отметил, что Москва не намерена отказываться от транзита газа через Украину после открытия магистрали в РФ, если такие поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Комментируя позицию Вашингтона относительно "Северного потока — 2", Путин напомнил, что она была аналогичной и при предыдущей американской администрации, а интересы действующего главы Белого дома обусловлены в том числе экономической выгодой.

"Трамп — не просто президент Соединённых Штатов сегодня, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, — отметил российский лидер. — Он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25—30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе".

Трубы для Северного потока-2, северный поток-2, OMK(2017)|Фото: nord-stream2.com

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18.05.2018 20:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:30 Екб


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Путин: Россия будет бороться за "Северный поток"
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