Путин: Россия будет бороться за "Северный поток"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров в Сочи уделили внимание проекту "Северный поток — 2" (Nord Stream — 2).

Ранее, как сообщало Накануне.RU, стало известно, что президент США Дональд Трамп пытался убедить немецкую коллегу отказаться от поддержки Nord Stream — 2 в обмен на начало переговоров с Евросоюзом по поводу нового торгового соглашения.

"Проект открыт, открытый для участия в нём других партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют, — передаёт RT слова Путина, сказанные во время сочинских переговоров. — Мы считаем его выгодным для нас, мы будем за него бороться".

Российский лидер отметил, что Москва не намерена отказываться от транзита газа через Украину после открытия магистрали в РФ, если такие поставки "окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности".

Комментируя позицию Вашингтона относительно "Северного потока — 2", Путин напомнил, что она была аналогичной и при предыдущей американской администрации, а интересы действующего главы Белого дома обусловлены в том числе экономической выгодой.

"Трамп — не просто президент Соединённых Штатов сегодня, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, — отметил российский лидер. — Он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25—30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе".