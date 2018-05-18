Путин и Меркель обсудили иранскую ядерную сделку

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель во время переговоров в Сочи обсудили односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы (СВПД).

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 8 мая президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки по Ирану.

Как сообщает RT, в ходе сочинских переговоров заявили о своей приверженности СВПД.

"Германия, Великобритания и Франция, и все наши коллеги в Евросоюзе поддерживают это соглашение, и в дальнейшем мы продолжим придерживаться его", — сказала Меркель.

При этом она отметила "несовершенство" СВПД.

"Но оно лучше, чем никакое соглашение, поэтому с Ираном нужно продолжать переговоры", — подчеркнула канцлер Германии, добавив, что необходимо также продолжить диалог с Тегераном по его программе баллистических ракет.