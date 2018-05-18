СМИ сообщают о стрельбе в школе Техаса, в результате которой погибли не менее восьми человек

В школе американского штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает местный телеканал KHOU 11 в своем микроблоге в Twitter.

"Мы оказываем содействие полиции города Санта-Фе в связи с инцидентом со стрельбой в местной школе, жертвами которого стали несколько человек", - говорится в сообщении. пресс-службы местного шерифа.

Как отмечается, вооруженный человек вошел в класс и открыл стрельбу по учащимся, несколько человек поступили в местный госпиталь с ранениями, их состояние неизвестно.

По данным СМИ, стрелявший задержан.