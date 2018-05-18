СМИ сообщают о стрельбе в школе Техаса, в результате которой погибли не менее восьми человек

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Два губернатора "тюменской матрешки" получили назначения в Правительство РФ
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Медведев представил Путину новый состав правительства

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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер", Васильева осталась куратором над школами, новый глава МЧС – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева - главный по сельскому хозяйству. Но главное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Тюменскую матрешку" обезглавили Два из трех губернаторов составного региона Урала покидают свои посты. Сегодня повышение получил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, который вскоре станет министром природных ресурсов, и глава Тюменской области Владимир Якушев, назначенный на должность министра строительства и ЖКХ. Обоих чиновников за годы работы в регионах не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа - Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле - хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 18:43 Мск (20:43 Екб)
происшествия | За рубежом
СМИ сообщают о стрельбе в школе Техаса, в результате которой погибли не менее восьми человек
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Флорида, стрельба, школа, полиция (2018) | Фото: John Mccall / Zuma / Global Look Press

В школе американского штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере восемь человек. Об этом сообщает местный телеканал KHOU 11 в своем микроблоге в Twitter.
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"Мы оказываем содействие полиции города Санта-Фе в связи с инцидентом со стрельбой в местной школе, жертвами которого стали несколько человек", - говорится в сообщении. пресс-службы местного шерифа.

Как отмечается, вооруженный человек вошел в класс и открыл стрельбу по учащимся, несколько человек поступили в местный госпиталь с ранениями, их состояние неизвестно.

По данным СМИ, стрелявший задержан.

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18.05.2018 18:43 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:43 Екб


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СМИ сообщают о стрельбе в школе Техаса, в результате которой погибли не менее восьми человек
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