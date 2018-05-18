Порошенко назвал "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой для Европы

Украинский президент Петр Порошенко назвал газопровод "Северный поток-2" трагической исторической ошибкой и инвестицией в распад Европы. Об этом он написал в статье "Северный поток-2" кормит монстра", опубликованной в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его мнению, "Северный поток-2" - трагическая историческая ошибка, уничтожение единства Европы, а впоследствии и ее подчинение, так как газопровод даст России преимущества. Он считает, что "инвестиции в "Северный поток-2" - это инвестиции в распад Европы".

"Действительно ли Европе так нужен еще один газопровод с Россией? Принимая решение по этому проекту, у Европы есть выбор: выступать в пользу того, кто хочет быть единым с Европой или... построить ненужный трубопровод, соединяющий Европу с теми, кто открыто презирает Европу", - пишет Порошенко, имея в виду Украину, которая "хочет быть с Европой", и Россию, которая якобы "презирает Европу".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спикер Рады Андрей Парубий признал, что строительство "Северного потока-2" - это мощный удар по Украине.