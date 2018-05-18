Путин прокомментировал выздоровление Скрипаля

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал сведения о выздоровлении Сергея Скрипаля, отравленного в британском Солсбери 4 марта.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщила, что экс-полковник ГРУ "чувствует себя достаточно хорошо" для того, чтобы быть выписанным из больницы.



"Дай бог ему здоровья. Мы очень рады", — передаёт РБК слова Путина по этому поводу.

Российский лидер также отметил, что боевое отравляющее вещество приводит практически к мгновенной гибели человека. Кроме того, он напомнил, что Россию не допускают к расследованию "дела Скрипаля".

Напомним, дочь экс-полковника ГРУ Юлия покинула больницу в апреле, однако британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ней. Ранее в российском посольстве выразили мнение, что её могли "насильно изолировать". В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в начале мая заявлял, что отказ Лондона в консульском доступе к Скрипалям можно рассматривать как похищение или преднамеренную изоляцию.