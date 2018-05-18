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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Тюменскую матрешку" обезглавили Два из трех губернаторов составного региона Урала покидают свои посты. Сегодня повышение получил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, который вскоре станет министром природных ресурсов, и глава Тюменской области Владимир Якушев, назначенный на должность министра строительства и ЖКХ. Обоих чиновников за годы работы в регионах не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа - Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле - хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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В Екатеринбурге в ДТП погиб мотоциклист
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ДТП, Екатеринбург, мотоцикл, ГИБДД (2018) | Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.
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Авария произошла сегодня, 18 мая, в 16.10 напротив дома № 94 по ул. Щорса.

По предварительной информации, автоледи за рулем "Volkswagen Touareg" при выезде с прилегающей придворовой территории на ул. 8 марта столкнулась с мотоциклом "Ямаха", который двигался по ул. Щорса со стороны ул. 8 Марта в сторону ул. Сурикова.

ДТП, Екатеринбург, мотоцикл, ГИБДД(2018)|Фото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга

"Удар мотоцикла пришелся в левый бок автомашины. В результате происшествия мужчина - мотоциклист 1990 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства намерены установить истинные причины и обстоятельства ДТП.

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18.05.2018 17:49 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
19:49 Екб


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В Екатеринбурге в ДТП погиб мотоциклист
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