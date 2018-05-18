В Екатеринбурге в ДТП погиб мотоциклист

В Екатеринбурге проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Авария произошла сегодня, 18 мая, в 16.10 напротив дома № 94 по ул. Щорса.

По предварительной информации, автоледи за рулем "Volkswagen Touareg" при выезде с прилегающей придворовой территории на ул. 8 марта столкнулась с мотоциклом "Ямаха", который двигался по ул. Щорса со стороны ул. 8 Марта в сторону ул. Сурикова.

"Удар мотоцикла пришелся в левый бок автомашины. В результате происшествия мужчина - мотоциклист 1990 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства намерены установить истинные причины и обстоятельства ДТП.