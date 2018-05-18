"Не к этому министру должны быть претензии". Депутат Госдумы с сожалением воспринял отставку главы МЧС Владимира Пучкова

Член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Николай Езерский заявил, что сожалеет об отставке Владимира Пучкова с поста главы МЧС России, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я хорошо знаком с министром Пучковым. Достаточно положительно оцениваю его работу, наш комитет и выезжал, смотрел организованную работу МЧС, и мы неоднократно заслушивали руководителя министерства. Мне кажется, что большая часть тех претензий, которые предъявляют ему, - не его вина. Надо объективно относиться к деятельности этого министра", - прокомментировал он.

По его словам, многое из звучавший в его адрес критики "можно было бы предъявить его предшественнику".

"Не этот министр разваливал пожарную охрану лесов, не при нем пожарная охрана городов, сел и поселков переводилась в ведение МЧС. Я с сожалением услышал новость о том, что Пучкова меняют", - сказал Езерский.

По мнению парламентария, теперь уже бывший глава МЧС соответствовал своему посту. Он также напомнил, что вся критика, которая обрушилась на Пучкова со стороны Никиты Михалкова в его передаче "Бесогон ТВ", касалась предыдущего руководителя, поскольку "ничего нового Пучков в деятельность министерства не вносил".

Депутат также подчеркнул, что новый министр - Евгений Зиничев, ранее занимавший пост заместителя директора ФСБ, ему не знаком. "Фамилия ничего не говорит. На горизонте, связанном с МЧС, мы его не видели", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав правительства. Владимира Пучкова на посту министра МЧС сменил ленинградец, выходец из КГБ Евгений Зиничев, работавший в личной охране Путина и запомнившийся тем, что в 2016 г. поработал губернатором Калининградской области несколько месяцев и подал в отставку.