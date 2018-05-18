В работе Facebook и Instagram произошёл сбой

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбой, произошедший в работе интернет-ресурсов.

По данным сервиса Downdetector, проблема коснулась ряда городов и стран.

Так, в Восточной Европе в это число попала, в частности, Россия, где наибольшее количество сообщений пришлось на Москву, и чуть меньше — на Санкт-Петербург. На Украине сбой произошёл в Днепре. Также жалобы на проблему имели место в Польше.

Наибольшее количество сбоев произошло в странах Северной Европы, в частности, в Эстонии, Литве, Латвии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании.

В Западной Европе сбои имели место, в частности, во Франции, Германии, Нидерландах, Англии, а также ряде городов Испании, включая Барселону.