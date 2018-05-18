Покидающий Тюменскую область Якушев прослезился

Губернатор Владимир Якушев не смог сдержать эмоций во время брифинга в Тюмени, который проводил после известия о назначении его в федеральное Правительство на пост министра строительства и ЖКХ.

Как стало известно Накануне.RU, тюменский глава признался, что о грядущем назначении узнал три дня назад. Отметим, что в СМИ эта информация попала 17 мая.

При этом в ходе общения с журналистами Якушев даже немного прослезился из-за перспективы покинуть родной регион.

Напомним, что накануне во время выступления в Госдуме прослезилась Татьяна Голикова, которая переходит в Правительство на пост вице-премьера из Счетной палаты РФ.