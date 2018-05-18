Экс-замминистра культуры Пирумов арестован до 16 июля

Экс-замминистра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве объектов Эрмитажа, арестован до середины июля. Такое решение принял Басманный суд Москвы, передает ТАСС.

"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Пирумову меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 июля", - огласила постановление судья Елена Ленская.

Суд не нашел оснований для избрания более мягкой меры пресечения Пирумову.

Как сообщало Накануне.RU, СКР ранее сообщил, что расследует дело о хищении не менее 450 млн рублей при строительство объектов Эрмитажа. Руководство музея оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн рублей.

Напомним, ранее в рамках "дела реставраторов" подследственные Пирумов, Мазо и Колесников избежали реальных сроков. Они полностью признали свою вину, погасили ущерб в 100 млн рублей, а представ перед судом в особом порядке, получили условные сроки или, как Пирумов, отбытый в СИЗО.