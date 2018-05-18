Тюменские депутаты соберутся, чтобы назначить дату выборов губернатора

Глава избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин сообщил, что на ближайшем заседании областной думы 24 мая депутаты могут рассмотреть внеочередной вопрос о назначении даты выборов губернатора Тюменской области. В таком случае выборы главы региона пройдут в единый день голосования 9 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Отметим, что из-за специфики устройства Тюменской области, как сложносоставного субъекта, в голосовании принимают участие избиратели Ямала и Югры.

Напомним, что 18 мая Владимир Якушев был назначен на пост руководителя Минстроя.