Евросоюз саботирует исполнение антииранских санкций США

Еврокомиссия приняла первый пакет мер по защите европейских компаний, работающих в Иране. Как передаёт Infox, данный документ фактически аннулирует действие американских санкций на территории ЕС. В частности, компаниям из Евросоюза запрещается выполнять экстерриториальные санкции США. Решения судов третьих стран, по выполнению американских санкций на территории ЕС аннулируются.

Также ожидается, что Еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете в ближайшие выходные посетит Тегеран.

Напомним, Евросоюз также намерен перейти на евро в расчётах за иранскую нефть.