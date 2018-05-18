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Путин утвердил кабмин: кто назначен, а кто остался за бортом? Путин утвердил состав Правительства: наукой и высшим образованием займется "эффективный менеджер", Васильева осталась куратором над школами, новый глава МЧС – бывший "охранник" Путина, а сын Патрушева - главный по сельскому хозяйству. Но главное, Медведев потерял в кадрах гораздо больше, чем приобрел.
18.05.2018
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"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


"Тюменскую матрешку" обезглавили Два из трех губернаторов составного региона Урала покидают свои посты. Сегодня повышение получил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин, который вскоре станет министром природных ресурсов, и глава Тюменской области Владимир Якушев, назначенный на должность министра строительства и ЖКХ. Обоих чиновников за годы работы в регионах не раз "провожали" в Москву, впрочем, как и их коллегу из Ханты-Мансийского автономного округа - Наталью Комарову, которая на некоторое время станет не только хозяйкой Югры, но, в каком-то смысле - хозяйской всей "матрешки". В регионах гадают, не обернется ли решение Медведева тем, что в составном субъекте останется только один "хозяин"?
18.05.2018
политика ;
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Новости
18.05.2018 16:19 Мск (18:19 Екб)
общество | Челябинская область
Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации челябинского педуниверситета
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ЮУрГГПУ, Челябинск, педуниверситет, (2018) | Фото: vk.com/id172953539

Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.
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Рособрнадзор приостановил аккредитацию по направлениям "Социология и социальная работа" (бакалавриат), "Образование и педагогические науки" (бакалавриат), "Языкознание и литературоведение" (бакалавриат), "Социология и социальная работа" (магистратура), "Образование и педагогические науки" (магистратура), "Экономика и управление" (аспирантура), "Образование и педагогические науки" (аспирантура).

Срок устранения несоответствий – один месяц.

"Аккредитация приостановлена только по 7 из 23 укрупненных групп специальностей, по которым ведется подготовка в университете на всех уровнях образования. Руководство вуза сознает серьёзность ситуации, но не считает её критической: лицензия и аккредитация вуза находятся в статусе "действующие", приём в университет ни по одной программе и уровню образования не приостановлен, студенты и преподаватели готовятся к летней практике, экзаменам, защите выпускных квалификационных работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

В вузе подчеркнули, что все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам носят документарный характер и требуют внесения изменений в учебно-программную документацию.

"По результатам работы экспертов, ещё до подписания приказа, коллектив университета приступил к "работе над ошибками". Ректорат, преподаватели и сотрудники университета делают всё возможное, чтобы устранение несоответствий было закончено со значительным опережением установленных сроков. Уверены, что студенты выпускных курсов завершат обучение в соответствии с учебными планами", - добавили в ЮУрГГПУ.

Напомним, в конце апреля в вузе прошла плановая проверка Рособрнадзора, по итогам которой ЮУрГГПУ получил предписание, срок выполнения которого определен 18 июня. В ходе проверки качества образования были выявлены несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам в образовательных программах по вышеуказанным направлениям.

Другие новости по темам: педуниверситет, вуз, аккредитация, Рособрнадзор,
18.05.2018 16:19 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
18:19 Екб


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Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации челябинского педуниверситета
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