Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации челябинского педуниверситета

Рособрнадзор приостановил действие государственной аккредитации Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Рособрнадзор приостановил аккредитацию по направлениям "Социология и социальная работа" (бакалавриат), "Образование и педагогические науки" (бакалавриат), "Языкознание и литературоведение" (бакалавриат), "Социология и социальная работа" (магистратура), "Образование и педагогические науки" (магистратура), "Экономика и управление" (аспирантура), "Образование и педагогические науки" (аспирантура).

Срок устранения несоответствий – один месяц.

"Аккредитация приостановлена только по 7 из 23 укрупненных групп специальностей, по которым ведется подготовка в университете на всех уровнях образования. Руководство вуза сознает серьёзность ситуации, но не считает её критической: лицензия и аккредитация вуза находятся в статусе "действующие", приём в университет ни по одной программе и уровню образования не приостановлен, студенты и преподаватели готовятся к летней практике, экзаменам, защите выпускных квалификационных работ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

В вузе подчеркнули, что все выявленные несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам носят документарный характер и требуют внесения изменений в учебно-программную документацию.

"По результатам работы экспертов, ещё до подписания приказа, коллектив университета приступил к "работе над ошибками". Ректорат, преподаватели и сотрудники университета делают всё возможное, чтобы устранение несоответствий было закончено со значительным опережением установленных сроков. Уверены, что студенты выпускных курсов завершат обучение в соответствии с учебными планами", - добавили в ЮУрГГПУ.

Напомним, в конце апреля в вузе прошла плановая проверка Рособрнадзора, по итогам которой ЮУрГГПУ получил предписание, срок выполнения которого определен 18 июня. В ходе проверки качества образования были выявлены несоответствия федеральным государственным образовательным стандартам в образовательных программах по вышеуказанным направлениям.