В Зеленограде шестилетний мальчик получил травму на детской площадке

В Зеленограде проводится проверка по факту травмирования малолетнего ребенка на детской площадке, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Москве.

По предварительным данным, днем 18 мая шестилетний мальчик в сопровождении матери играл на детской площадке по улице Озерная аллея в Москве. "Во время игры ребенок залез на футбольные ворота и повис вниз головой. В результате раскачивания мальчик вместе с воротами упал на землю, получив черепно-мозговую травму", - говорится в сообщении. Ребенок госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.