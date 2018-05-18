"Поступил анонимный запрос": администрация Нижнего Тагила прокомментировала ситуацию с выемкой документов "АРИС"

Руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда прокомментировал ситуацию по поводу передачи документов о финансовой деятельности МАУ "Агентство рекламно-информационного содействия" ("АРИС"), куда сегодня днем нагрянули силовики.

"В течение трех лет в государственные и муниципальные органы власти поступали неоднократные сообщения от анонимных и конкретных лиц с просьбой проверки деятельности МАУ "АРИС" в сфере рекламы. В ходе всех предыдущих проверок каких бы то ни было нарушений законодательства РФ выявлено не было", - говорится в сообщении Ленды, опубликованном на официальном сайте администрации города.

По его словам, сегодня поступил еще один запрос о повторном предоставлении документов, в результате чего вся необходимая информация была оперативно предоставлена для проверки надзорным органам.

Ранее источник в УФСБ России по Свердловской области сообщал Накануне.RU о том, что именно сотрудники ФСБ проводят некие "оперативно-розыскные мероприятия".