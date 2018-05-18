Директора школы в Шадринске, где ученица расстреляла одноклассников, уволили

в этот день
18.05.18
16:35
В Екб.18:35
Два губернатора "тюменской матрешки" получили назначения в Правительство РФ
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Общественники Екатеринбурга взволнованы из-за планов убрать памятник Ленину
Главное
Медведев представил Путину новый состав правительства

Тема дня
Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
экономика ;
^ Архив аналитики


Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 866

Директора школы в Шадринске, где ученица расстреляла одноклассников, уволили
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

школа №15, Шадринск, стрельба (2018) | Фото:Накануне.RU

Директора шадринской школы №15, где в марте ученица 8 класса из пневматики расстреляла своих одноклассников, уволили, эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации города.
Читайте также:

Кто станет новым руководителем учреждения - определит конкурс.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта этого года школьница расстреляла своих одноклассников - дети отделались легким испугом и незначительными травмами. После этого в Шадринск прибыла детский омбудсмен России Анна Кузнецова - она прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час с их родителями.

Другие новости по темам: школа, Шадринск, стрельба, Зауралье, полиция, Анна Кузнецова, проверка, Александра Юрченко
18.05.2018 15:48 Мск | Шадринск | Михаил Белокрылов
17:48 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 25.03.2018 09:30 Мск
"Регламенты только на бумаге". После стрельбы в школе Шадринска в Зауралье проверят все образовательные учреждения

Ранее 22.03.2018 21:51 Мск
"Выявили целый ряд нарушений". Детский омбудсмен России подвела итоги своей поездки в шадринскую школу, где расстреляли детей

Ранее 22.03.2018 11:46 Мск
"Родители встревожены, дети спокойны". Детский омбудсмен РФ ответила на вопросы Накануне.RU о стрельбе в шадринской школе

Ранее 22.03.2018 10:25 Мск
Детский омбудсмен РФ пообщалась с детьми и родителями шадринской школы, где расстреляли учеников

Ранее 22.03.2018 10:14 Мск
Детям и родителям в шадринской школе, где была стрельба, запретили общаться с прессой

Ранее 22.03.2018 08:56 Мск
Детский омбудсмен России приехала в Шадринск, где накануне произошла стрельба в школе

Ранее 21.03.2018 16:16 Мск
"Почему педагоги не приняли меры?" Анна Кузнецова прокомментировала Накануне.RU стрельбу в шадринской школе

Ранее 21.03.2018 13:51 Мск
Детский омбудсмен Зауралья: "Стрельба в Шадринске не связана с другими подобными инцидентами в российских школах"

Ранее 21.03.2018 12:33 Мск
13-летняя девочка, устроившая стрельбу в школе Шадринска, задержана

Ранее 21.03.2018 12:05 Мск
"Заперли в классе и начали расстреливать". Стали известны подробности стрельбы в шадринской школе

Ранее 21.03.2018 10:49 Мск
"Колумбайн" по-шадрински. В зауральской школе ученица из пистолета расстреляла своих одноклассников








Добавить комментарий:

Директора школы в Шадринске, где ученица расстреляла одноклассников, уволили
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+