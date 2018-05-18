Директора школы в Шадринске, где ученица расстреляла одноклассников, уволили

Директора шадринской школы №15, где в марте ученица 8 класса из пневматики расстреляла своих одноклассников, уволили, эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации города.
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"Родители встревожены, дети спокойны". Детский омбудсмен РФ ответила на вопросы Накануне.RU о стрельбе в шадринской школе
Кто станет новым руководителем учреждения - определит конкурс.
Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта этого года школьница расстреляла своих одноклассников - дети отделались легким испугом и незначительными травмами. После этого в Шадринск прибыла детский омбудсмен России Анна Кузнецова - она прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час с их родителями.