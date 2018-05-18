Директора школы в Шадринске, где ученица расстреляла одноклассников, уволили

Директора шадринской школы №15, где в марте ученица 8 класса из пневматики расстреляла своих одноклассников, уволили, эту информацию Накануне.RU подтвердили в администрации города.

Кто станет новым руководителем учреждения - определит конкурс.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 21 марта этого года школьница расстреляла своих одноклассников - дети отделались легким испугом и незначительными травмами. После этого в Шадринск прибыла детский омбудсмен России Анна Кузнецова - она прошла по школе, ей показали учебные классы, после чего она полчаса разговаривала с детьми в классе, где произошел инцидент, а потом еще час с их родителями.