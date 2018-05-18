"Человек конструктивный, обучающийся, готовы взаимодействовать", - Бабкин о новом главе Минсельхоза

Министром сельского хозяйства предложен Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза Николая Патрушева. Комментируя это назначение, глава Ассоциации "Росспецмаш", известный промышленник Константин Бабкин отметил конструктивность будущего руководителя ведомства, указав, вместе с тем, на недостаточность практического опыта чиновника в этой сфере, передает корреспондент Накануне.RU.

"С одной стороны, он много лет связан с сельским хозяйством, возглавлял "Россельхозбанк", так или иначе, погружен в тему. Но, к сожалению, практического опыта, ни в сельском хозяйстве, ни в производстве, по-моему, у него нет. Это немного затруднит работу. Но в целом он известен, как конструктивный, обучающийся человек, поэтому мы готовы с ним взаимодействовать. Думаю, разберемся", - заявил Бабкин.

По его словам, представителям сферы АПК также пока не ясно, как будут распределены полномочия между "кураторами" сектора - Патрушевым и Алексеем Гордеевым, который назначен вице-премьером правительства по вопросам развития АПК.

"Не очень понятная конструкция будет, два человека будут управлять сельским хозяйством. Это вопрос к премьер-министру, как он будет делить между ними полномочиями. На данный момент этот процесс выглядит не совсем понятным и логичным. Но, думаю, в целом это не такая большая проблема, решится вопрос", - отметил промышленник.