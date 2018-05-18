Законопроект, позволяющий оперативнее блокировать "колумбайн-сообщества", внесен в ГД

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая разработала проект закона, которым предлагается разрешить оперативно блокировать сообщества в соцсетях, вовлекающие несовершеннолетних в противоправную деятельность, опасную для их жизни.

Законопроект направлен на защиту жизни детей от так называемых колумбайн-сообществ, которые пропагандируют асоциальное поведение, сообщает пресс-служба Госдумы. В пятницу он был внесен на рассмотрение палаты.

Как напомнила Яровая, в законодательстве уже предусмотрена процедура оперативного реагирования на распространение информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению суицида. Однако остаются еще правовые пробелы, которые выявила практика, теперь стоит здача - прекратить информационный доступ преступника к детям и, таким образом, влияние на них.

В законопроекте прописан механизм оперативного приостановления доступа к информации и конкретным сообществам, организаторы которых вовлекают детей в опасные для их жизни и здоровья действия, в том числе преступные. Указано, что речь идет не об удалении интернет-страницы, содержащей опасный для детей контент, а именно о прекращении к ней доступа. Это позволит органам следствия и полиции осуществить сбор и фиксацию необходимых доказательств в целях проведения объективного расследования.

Наряду с блокировкой такой информации, Роскомнадзор будет обращаться в полицию в целях выявления преступника, расследования и привлечения к ответственности. Законопроектом предлагается сократить сроки для принятия мер с трех суток до одних суток.

Инициативу уже поддержали Роскомнадзор, МВД, Следственный комитет, Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минобрнауки, а также экспертное сообщество.

"Колумбайн-сообщества" - группы, посвященные массовому убийству в школе "Колумбайн" в Колорадо в 1999 году. В России в последнее время появилось немало поклонников этого происшествия среди школьников.

Ранее эксперты заявляли, что наибольшее количество сообществ, пропагандирующих подростковое насилие, выявлено во "ВКонтакте" и YouTube.