МИД КНР: Информация об "уступках" Китая в переговорах с США недостоверна

МИД КНР опроверг слухи об "уступках", на которые Поднебесная якобы готова пойти, чтобы не допустить торговой войны с США.

Пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан заявил о том, что эти слухи ложны, а переговоры продолжаются.

"Мы не можем назвать конкретные условия здесь. Мы можем только терпеливо ждать", – отметил китайский дипломат. Однако консультации, как отметил Лу Кан, проходят конструктивно.

Напомним, ранее представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн рассказал, что двусторонняя торговля регулируется рыночными механизмами, но в переговорах Китай не пойдёт на уступки в тех областях, которые считает своими коренными интересами.