Узбекистан организует в Челябинске "праздник цветов" в период проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году

В Челябинске в дни саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году пройдет "Праздник цветов", организованный специалистами Наманганской области Республики Узбекистан. Об этом договорились глава региона Борис Дубровский и хоким Наманганской области Хайрулло Бозаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

В "праздник цветов" центральные улицы города украшают цветочные павильоны по самым современным образцам архитектуры и ландшафтного дизайна.

В свою очередь руководство Наманганской области объявило о заинтересованности в открытии у себя в регионе филиалов Южно-Уральской медицинской академии и центра сердечно-сосудистой хирургии. Узбекская сторона также заинтересована в открытии в Челябинске торгового дома.