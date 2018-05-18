Дети по долгам отвечают. Автобусы ХК "Спутник" остаются под арестом.ВИДЕО.

В социальных сетях тагильчане активно обсуждают ситуацию с арестом автобусов для юных хоккеистов спортивного клуба "Спутник", передает корреспондент Накануне.RU. "Горемычные" автобусы каким-то образом оказались в собственности хоккейного клуба с тем же названием, титульным спонсором которого являлся "Уралвагонзавод". Активисты даже сняли на видео арестованные автобусы на штрафстоянке Нижнего Тагила.

Напомним - профессиональная команда по итогам сезона прекратила выступление в Высшей хоккейной лиге. Как ранее заявлял УВЗ, в корпорации считают, что прежняя формула спонсирования легионеров-варягов, которые показывают плохие результаты (26-ое место в Чемпионате из 27-ми команд в сезоне 2017-2018 гг. - примечание Накануне.RU) противоречит идее развития и поддержки самой тагильской школы хоккея.

Этот разворот в политике основного спонсора повлёк волну судебных исков от кредиторов прошлых лет. Как стало известно Накануне.RU, две недели назад судебные приставы наложили арест на автотранспорт хоккейного клуба «Спутник». Причина – предъявление кредиторами клуба исполнительных листов для получения долгов за выполненные работы. Представитель "Уралвагонзавода" подтвердил факт ареста.

Причем, за одним из главных кредиторов , как оказалось, стоит известный в городе бывший городской депутат Андрей Муринович. Он, кстати, одно время был известен в кругах местной спортивной общественности, как активный сторонник развития тагильского хоккея и, в первую очередь - детского. Возможно, поэтому или в силу того, что возглавлял тогда спонсируемый при прежнем руководстве корпорации из средств предприятий УВЗ телепроект "Реальный Тагил" и, соответственно, имел доступ к технической базе, но якобы именно Муринович предложил организовать трансляции домашних матчей ХК «Спутник».

Действительно, «Реальный Тагил» в свое время сделал добротный цикл передач о тагильском хоккее. В некоторых из них появлялся и сам Муринович. И очень убедительно , в свойственной ему манере рассказывал - как важен спорт вообще, хоккей в частности, а детский хоккей – это «наше всё».

И вот теперь такой поворот - АСПП готова забрать автобус, на котором детская хоккейная команда ездит не только на соревнования, но и на тренировки в знаменитый Президентский ФОК на другой конец города.

Что касается трансляций матчей по договору с ООО «Агентство содействия перспективным проектам» (АСПП), то они действительно были на высоком уровне. Трансляцию обеспечивала профессиональная, опытная, но, как потом выяснилось, сторонняя съемочная группа, не имеющая прямого отношения к АСПП. Эти люди, как выяснилось, не входили в штат ООО "АСПП". Правда, ставил задачи и давал им обещания от имени организации АСПП, как они утверждают, как раз Муринович.

В конечном итоге все дело вылились в задолженность перед телевизионщиками за проведенные трансляции с ноября 2016 года по март 2017 года. Долг составил более 1,3 миллиона рублей. Любопытно, что задолженность перед съемочной группой 1,3 миллиона рублей, а требования АСПП к хоккейному клубу составляют 5,9 миллионов… Даже с учетом всех налоговых и накладных возможных расходов АСПП, разница , согласитесь, значительная. Трансляция, получается, была очень прибыльным делом для АСПП. На данный момент, кстати, более 2-х млн ХК выплатил (документы есть в распоряжении редакции) и, по идее, зарплатный долг мог бы быть закрыт, но...

В Нижнем Тагиле все знают, что договор между клубом и АСПП не пролонгировался на сезон 2017-18гг., к трансляции привлекались исполнители, как нам стало известно, с более приемлемой ценовой политикой и без посредников. И в новой истории трансляций все шло без долгов.

И вот, видимо, как кажется бывшим борцам за детский хоккей, они делают разумный шаг - требуют вернуть юридически имеющийся долг,забрать у хоккейного клуба автобусы. Ибо, у клуба сейчас нет денег, чтобы расплатиться по долгам, «накрученным» ещё в позапрошлом сезоне и незакрытым прежней командой руководства УВЗ в связи с быстрым уходом. А вновь пришедшие стали очень пристально считать деньги и щепетильно подходить к выбору исполнителей работ.

"Долговая история" еще интересней выглядит, если заглянуть внутрь самого клуба. После объявления об окончании выступления в ВХЛ, как говорят бывшие сотрудники, директор клуба Балбашев в срочном порядке попытался увеличить «своим людям» зарплату и даже переписать трудовые договора, чтобы в случае увольнения они получили весомые компенсации. Как говорится, дальше - больше. Как только УВЗ собрался выкупить автобусы хоккейного клуба, чтобы сохранить их для детских секций, кредиторы из банка перенесли свои требования, подкрепленные исполнительными листами, на имущество и арестовали автобусы. Прямые предложения директору продать автобусы,вообще-то купленные на деньги именно "Уралвагонзавода" и закрыть сезон по зарплате сотрудникам и по долгам, как рассказывают на условиях анонимности бывшие сотрудники клуба, были им отвергнуты.

Логика в принципе понятна - главное рассчитаться по личным обязательствам, а остальное дело десятое и хоккей тут вообще не аргумент.

Мы обратились за комментарием по сложившейся ситуации к директору по корпоративным коммуникациям – советнику генерального директора Дмитрию Калениченко. Убедить его дать комментарий удалось после того, как он узнал, какими данными располагает наше редакция. И, хотя явно не желал "выносить сор из избы" , все же сказал: «Одно могу сказать: разворошили мы осиное гнездо. Долги, о которых идёт речь и за которые арестованы автобусы для детей, остались из сезона 16/17гг. УВЗ проспонсировал сезон 17/18гг. в соответствии с бюджетом, хотя было очень тяжело защищать эту позицию. Бюджет не был меньше, чем в позапрошлом сезоне, но его отягощали старые долги. Я бы даже сказал, пришлось отвечать за красиво брошенные обещания. Поймите - УВЗ выпускает военную и гражданскую технику, из заработанных заводчанами денег спонсирует клуб, а вот распоряжалось выделенными клубу деньгами руководство ХК «Спутник». И, к сожалению, распоряжалось не всегда исходя из насущных интересов тагильского хоккея. Каким было это управление и куда уходили деньги - юристы и финансисты разбираются. Уверен, что это не точка! Главное для нас сейчас - сохранить автобусы, спортивную школу, сделать грамотно, чтобы детский хоккей в Тагиле именно развивался, а не был механизмом освоения многомиллионного бюджета. Шаги тех, о ком вы спрашиваете, я не буду комментировать. Они действуют по закону (хорошо, что о нём вспомнили). Наше право делать выводы о сотрудничестве на будущее».