В Федеральной Авиалесоохране сообщили о рисках возникновения лесных пожаров в выходные в 58 регионах РФ

В выходные дни 19 и 20 мая в 58 регионах России ожидается повышение рисков возникновения лесных пожаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Федеральной Авиалесоохраны.

"На предстоящие выходные дни, 19 и 20 мая 2018 года, желтый, оранжевый уровни пожарной опасности по погоде прогнозируется на природных территориях в 58 регионах России. В ряде регионов – красный уровень. При наличии желтого, оранжевого и красного уровней пожарной опасности по погоде пожары могут возникать даже от незначительных источников огня", - говорится в сообщении.

Связаны риски с ростом рекреационной нагрузки, отметили в ведомстве.

По данным Федеральной Авиалесоохраны, в прошлые выходные в России возникло 305 лесных пожаров. Из них были ликвидированы 302 лесных пожара на площади 18 тыс. 311 га. С начала текущей недели сообщается о возникновении 542 лесных пожара. "Причина возникновения пожаров – человеческий фактор, а именно переходы в лес огня несанкционированных палов сухой травы с сопредельных с лесом территорий, неосторожное обращение населения с огнем в лесу", - уточнили в ведомстве.