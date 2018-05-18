"Оба назначения прогнозировались". Эксперт призвал не ждать многого от Васильевой и Котюкова

в этот день
18.05.18
16:38
В Екб.18:38
Два губернатора "тюменской матрешки" получили назначения в Правительство РФ
Госдума отказалась делить нефтегазовые доходы с населением
Общественники Екатеринбурга взволнованы из-за планов убрать памятник Ленину
Главное
Медведев представил Путину новый состав правительства

Тема дня
Рука рынка тянется к экспорту. Почему стремительно дорожает бензин Розничные цены на автомобильный бензин с мая 2017 г. повысились на 7-8%, дизель за тот же период подорожал на 10-12%. Скачок автомобилисты ощутили в конце марта - апреле 2018-го, когда резко поднялись оптовые цены производителей. Тенденция продолжается второй месяц, цифры на табло АЗС меняются каждую неделю, в некоторых регионах – еще чаще.
18.05.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Чтобы не зависеть от санкций, нужно найти новую модель экономического роста" Россия всегда была и остается объектом санкционного давления, и, прежде всего, антироссийские санкции направлены на технологическое сдерживание нашей страны. Некоторые экономисты считают, что "западным партнерам" удалось достичь своей цели, и отставание РФ от Китая идет на 5-7 лет, а от США – на 10.
17.05.2018
от издателя  |  комментариев: 3


Говорить о войне и продолжать кормить врага Практически сразу после того, как Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ, прозвучало заявление о безальтернативности пути "сохранения" наших ресурсов через покупку ценных бумаг США. В выборном марте Россия уже увеличила объем вложений в американский госдолг до $96,1 млрд, тогда как в феврале эта сумма составляла $93,8 млрд.
18.05.2018
экономика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Порошенко отреагировал угрозой на открытие Крымского моста
Россиянам предлагают подписать петицию против повышения пенсионного возраста
Минобороны РФ прокомментировало "перехват" Ту-95МС авиацией США
"Разнести к чертям этот отель": жительница Екатеринбурга рассказала, как российские туристы отметили 9 мая в Турции
В Волоколамске дети заговорили о революции, в Ядрово обстрелян мусоровоз
Путин на КамАЗе открыл Крымский мост
Россияне высказались за снижение пенсионного возраста
Электрички, пирожки… Собянин спрятался от жительницы Сергиева Посада
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 866

"Оба назначения прогнозировались". Эксперт призвал не ждать многого от Васильевой и Котюкова
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Михаил Котюков (2018) | Фото: kremlin.ru

Президент одобрил представленный Дмитрием Медведевым состав нового Правительства. Свой пост сохранила Ольга Васильева, она возглавила Министерство просвещения, а ответственным за науку и высшее образование стал руководитель упраздняемого Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, оба назначения прогнозировались. Депутат одобрил переход Ольги Васильевой в новое Правительство.

"Я не раз высказывался в пользу того, чтобы министр Ольга Васильева сохранилась в новом Правительстве. Дело в том, что Ольга Васильева получила поддержку в образовательном сообществе за несколько позиций: она заявила, что из образования нужно изгнать теорию так называемых услуг, что нужно не отбрасывать, а использовать и развивать традиции отечественной, в частности, советской системы образования, она заявила, что Единый госэкзамен - неидеальная форма и может быть дополнен другими формами вступительных испытаний в вузы. Другое дело, что далеко не все из того, что Ольга Васильева заявила, удалось реализовать, поскольку министр образования - не самый свободный человек, как и любой министр, он следует логике правительственной команды", - поделился своим мнением с Накануне.RU Олег Смолин, выразив надежду на то, что в качестве министра просвещения Ольге Васильевой удастся реализовать больше своих предложений.

Министерство образования и науки, экспертиза учебников, Ольга Васильева(2018)|Фото: минобрнауки.рф

Что касается нового министра науки, то, увы, им стал не ученый, а управленец.

"Помимо Котюкова, другим кандидатом был Григорий Трубников - член-корреспондент Академии наук. Михаила Котюкова я знаю со времени его работы в Минфине заместителем министра, как сильного управленца. Но мы всегда считали, что наукой должен управлять ученый, а не просто управленец, но Правительство приняло такое решение по каким-то своим соображениям, поэтому остается пожелать Михаилу Михайловичу успехов в освоении новой профессии", - добавил депутат.

Отметим, что Михаил Котюков начинал свою карьеру с должности экономиста в главном финансовом управлении администрации Красноярского края, в 2007 г. около полугода работал проректором по экономике и финансам Сибирского федерального университета, а затем стал заместителем губернатора Александра Хлопонина - главой департамента финансов Красноярского края. С 2010 г. возглавлял департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ, а в 2012 г. был назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова.

Михаил Котюков(2018)|Фото: kremlin.ru

В октябре 2013 г. председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уволил Котюкова с поста замминистра финансов РФ и назначил руководителем ФАНО, созданного в рамках реформы РАН.

Ожидать от назначенных министров многого не следует, считает Олег Смолин.

"Дело в том, что проблемы образования и науки гораздо в меньшей степени коренятся в деятельности министров, чем в общем курсе Правительства. Например, финансирование образования и науки зависит главным образом от Минфина и Правительства в целом. Бюрократизация в образовании, говорят, на 20% зависит от органов управления образованием, а на 80% от других, в частности, контролирующих организаций. Тем не менее, в рамках определенного коридора свободы что-то сделать возможно", - заключил депутат.

Напомним, Министерство образования и науки по предложению Медведева было разделено на два отдельных ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе - за развитие науки, инноваций и деятельность вузов. Этим же указом президент упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), его функции перешли Министерству науки, а Агентство по надзору за образованием стало подведомственным Правительству.

Другие новости по темам: министерство образования и науки рф, ольга васильева, ран, фано, министерство науки и высшего образования, министерство просвещения, михаил котюков
18.05.2018 15:24 Мск | Анна Смирнова
17:24 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.05.2018 18:46 Мск
СМИ: Заместитель Васильевой может возглавить министерство науки в случае разделения Минобра

Ранее 11.05.2018 14:09 Мск
Источник: Минобрнауки разделят, Васильева останется руководить образованием








Добавить комментарий:

"Оба назначения прогнозировались". Эксперт призвал не ждать многого от Васильевой и Котюкова
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+