"Оба назначения прогнозировались". Эксперт призвал не ждать многого от Васильевой и Котюкова

Президент одобрил представленный Дмитрием Медведевым состав нового Правительства. Свой пост сохранила Ольга Васильева, она возглавила Министерство просвещения, а ответственным за науку и высшее образование стал руководитель упраздняемого Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по образованию Олега Смолина, оба назначения прогнозировались. Депутат одобрил переход Ольги Васильевой в новое Правительство.

"Я не раз высказывался в пользу того, чтобы министр Ольга Васильева сохранилась в новом Правительстве. Дело в том, что Ольга Васильева получила поддержку в образовательном сообществе за несколько позиций: она заявила, что из образования нужно изгнать теорию так называемых услуг, что нужно не отбрасывать, а использовать и развивать традиции отечественной, в частности, советской системы образования, она заявила, что Единый госэкзамен - неидеальная форма и может быть дополнен другими формами вступительных испытаний в вузы. Другое дело, что далеко не все из того, что Ольга Васильева заявила, удалось реализовать, поскольку министр образования - не самый свободный человек, как и любой министр, он следует логике правительственной команды", - поделился своим мнением с Накануне.RU Олег Смолин, выразив надежду на то, что в качестве министра просвещения Ольге Васильевой удастся реализовать больше своих предложений.

Что касается нового министра науки, то, увы, им стал не ученый, а управленец.

"Помимо Котюкова, другим кандидатом был Григорий Трубников - член-корреспондент Академии наук. Михаила Котюкова я знаю со времени его работы в Минфине заместителем министра, как сильного управленца. Но мы всегда считали, что наукой должен управлять ученый, а не просто управленец, но Правительство приняло такое решение по каким-то своим соображениям, поэтому остается пожелать Михаилу Михайловичу успехов в освоении новой профессии", - добавил депутат.

Отметим, что Михаил Котюков начинал свою карьеру с должности экономиста в главном финансовом управлении администрации Красноярского края, в 2007 г. около полугода работал проректором по экономике и финансам Сибирского федерального университета, а затем стал заместителем губернатора Александра Хлопонина - главой департамента финансов Красноярского края. С 2010 г. возглавлял департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина РФ, а в 2012 г. был назначен заместителем министра финансов Антона Силуанова.

В октябре 2013 г. председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев уволил Котюкова с поста замминистра финансов РФ и назначил руководителем ФАНО, созданного в рамках реформы РАН.

Ожидать от назначенных министров многого не следует, считает Олег Смолин.

"Дело в том, что проблемы образования и науки гораздо в меньшей степени коренятся в деятельности министров, чем в общем курсе Правительства. Например, финансирование образования и науки зависит главным образом от Минфина и Правительства в целом. Бюрократизация в образовании, говорят, на 20% зависит от органов управления образованием, а на 80% от других, в частности, контролирующих организаций. Тем не менее, в рамках определенного коридора свободы что-то сделать возможно", - заключил депутат.

Напомним, Министерство образования и науки по предложению Медведева было разделено на два отдельных ведомства: Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Первое будет отвечать за школы и среднее образование, второе - за развитие науки, инноваций и деятельность вузов. Этим же указом президент упразднил Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), его функции перешли Министерству науки, а Агентство по надзору за образованием стало подведомственным Правительству.